SPORT LAIN

Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023: Pembuktian Raja Asia Tenggara!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:28 WIB
Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023: Pembuktian Raja Asia Tenggara!
Timnas Voli Putra Indonesia bakal hadapi Thailand di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 (Foto: AVC Volley)
A
A
A

JADWAL Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan akan dimainkan pada Kamis (13/7/2023) esok pukul 11.30 WIB.

Indonesia kembali memperlihatkan keberingasannya di AVC Challenge Cup 2023 pada babak 12 besar. Setelah menyapu bersih kemenangan di fase grup dengan mengalahkan Sri Lanka 3-1 dan Bahrain 3-2, Indonesia mengalahkan Kazakhstan.

Timnas Voli Putra Indonesia

Dalam duel yang berlangsung Rabu (12/7/2023) siang WIB, Farhan Halim dan kolega sukses menang dengan skor telak 3-0. Meski begitu, set pertama tidak dimenangkan dengan mudah karena memerlukan deuce hingga Indonesia akhirya menang 30-28.

Kemudian, Farhan Halim dan kolega menang 25-21 di set kedua. Pada set ketiga, keadaan menjadi lebih mudah, Indonesia menang dengan skor 25-15.

Dengan demikian, Indonesia pun lolos ke perempatfinal. Lawan yang akan dihadapi adalah rival sesama wakil Asia Tenggara, Thailand, yang mengalahkan Hong Kong 3-1 di 12 besar dengan rincian 15-25, 25-8, 25-22, dan 25-11.

Halaman:
1 2
