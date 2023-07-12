Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023: Hong Kong atau Thailand yang Jadi Lawan?

JADWAL Timnas Voli Putra Indonesia di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 akan diulas Okezone. Timnas Voli Putra Indonesia baru saja memastikan tempat di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 setelah menang 3-0 atas Kazakhstan di babak 12 besar yang berlangsung di Taiwan, Rabu (12/7/2023) sore WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia tampil dominan atas Kazakhstan. Rivan Nurmulki dan kawan-kawan hanya kesulitan di set pertama, yang mana cuma menang tipis 30-28.

Setelah itu, Timnas Voli Putra Indonesia mengamuk dengan meraih kemenangan telak, yakni 25-21 (set 2) dan 25-15 (set 3). Kemenangan ini meloloskan Timnas Voli Putra Indonesia ke babak perempatfinal AVC Challenge Cup 2023.

Saat ini, Timnas Voli Putra Indonesia sedang menunggu siapa lawan mereka di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023. Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi pemenang babak 12 besar lain yang mempertemukan Hong Kong vs Thailand.

Laga Hong Kong vs Thailand bakal digelar sore ini mulai pukul 16.30 WIB. Di atas kertas, Timnas Voli Putra Indonesia bisa mengalahkan Hong Kong atau Thailand.

Jika menang di perempatfinal, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi pemenang laga Taiwan vs Vietnam di semifinal AVC Challenge Cup 2023. Barulah di partai puncak, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat yang kemungkinan diisi Australia, Korea Selatan atau Bahrain.