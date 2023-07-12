Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023: Hong Kong atau Thailand yang Jadi Lawan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:11 WIB
Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023: Hong Kong atau Thailand yang Jadi Lawan?
Berikut jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di perempatinal AVC Challenge Cup 2023. (Foto: Instagram/@avcvolley)
A
A
A

JADWAL Timnas Voli Putra Indonesia di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 akan diulas Okezone. Timnas Voli Putra Indonesia baru saja memastikan tempat di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 setelah menang 3-0 atas Kazakhstan di babak 12 besar yang berlangsung di Taiwan, Rabu (12/7/2023) sore WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia tampil dominan atas Kazakhstan. Rivan Nurmulki dan kawan-kawan hanya kesulitan di set pertama, yang mana cuma menang tipis 30-28.

Timnas Voli Putra Indonesia

Setelah itu, Timnas Voli Putra Indonesia mengamuk dengan meraih kemenangan telak, yakni 25-21 (set 2) dan 25-15 (set 3). Kemenangan ini meloloskan Timnas Voli Putra Indonesia ke babak perempatfinal AVC Challenge Cup 2023.

Saat ini, Timnas Voli Putra Indonesia sedang menunggu siapa lawan mereka di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023. Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi pemenang babak 12 besar lain yang mempertemukan Hong Kong vs Thailand.

Laga Hong Kong vs Thailand bakal digelar sore ini mulai pukul 16.30 WIB. Di atas kertas, Timnas Voli Putra Indonesia bisa mengalahkan Hong Kong atau Thailand.

Jika menang di perempatfinal, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi pemenang laga Taiwan vs Vietnam di semifinal AVC Challenge Cup 2023. Barulah di partai puncak, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat yang kemungkinan diisi Australia, Korea Selatan atau Bahrain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/43/2868677/regulasi-12-besar-avc-asian-volleyball-championship-2023-rugikan-timnas-voli-indonesia-0qvGaVSzxa.jpg
Regulasi 12 Besar AVC Asian Volleyball Championship 2023 Rugikan Timnas Voli Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/43/2868591/hasil-drawing-12-besar-avc-asian-volleyball-championship-2023-timnas-voli-indonesia-tantang-korea-selatan-E1be0Y8C5T.jpg
Hasil Drawing 12 Besar AVC Asian Volleyball Championship 2023: Timnas Voli Indonesia Tantang Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/43/2868482/klasemen-akhir-pool-c-avc-asian-volleyball-championship-2023-timnas-voli-indonesia-finis-kedua-6zbHT5PaWe.jpg
Klasemen Akhir Pool C AVC Asian Volleyball Championship 2023: Timnas Voli Indonesia Finis Kedua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/43/2851078/jadwal-lengkap-timnas-voli-putra-indonesia-di-sea-v-league-2023-seri-ii-filipina-jadi-juara-lagi-j7Y6QPRc8S.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Voli Putra Indonesia di SEA V League 2023 Seri II Filipina: Jadi Juara Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/43/2846759/link-live-streaming-timnas-voli-putra-indonesia-vs-australia-di-perebutan-posisi-5-avc-challenge-cup-2023-xSo1BU5N5Y.jpg
Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di Perebutan Posisi 5 AVC Challenge Cup 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/43/2846513/hasil-semifinal-avc-challenge-cup-2023-bantai-korea-selatan-3-0-bahrain-tantang-penakluk-timnas-voli-putri-indonesia-di-final-RjzPuruT7n.jpg
Hasil Semifinal AVC Challenge Cup 2023: Bantai Korea Selatan 3-0, Bahrain Tantang Penakluk Timnas Voli Putra Indonesia di Final!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement