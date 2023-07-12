Momen Balas Dendam Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim, Smash Kerasnya Kena Wajah Pemain Vietnam hingga Mental!

MOMEN balas dendam pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim akan dibahas di sini. Smash keras dari bintang voli Indonesia, Farhan Halim, mengenai wajah pemain Vietnam hingga mental.

Momen tersebut terjadi di SEA Games 2023 lalu. Indonesia tampil apik di sepanjang turnamen tersebut, dengan meraih lima kemenangan dari lima laga dari fase grup hingga final dan membawa pulang emas.

Farhan Halim merupakan salah satu bintang dalam turnamen tersebut. Dalam perjalanan menuju ke final, Indonesia jumpa Vietnam.

Pada suatu momen di pertandingan, Farhan kesulitan menghadapi smash keras pemain Vietnam, sebagaimana video yang beredar di TikTok oleh akun fifi_andira06 belakangan ini. Karena terlalu keras, bola pun gagal dikembalikan sehingga melahirkan poin bagi Vietnam.

Dalam pertandingan yang sama, Farhan kemudian langsung balas dendam. Mendapatkan umpan di dekat net, Farhan sudah ancang-ancang untuk melepaskan smash.