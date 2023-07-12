Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Link Live Streaming 12 Besar AVC Challenge Cup 2023 Timnas Voli Putra Indonesia vs Kazakhstan: Misi Tembus Perempatfinal!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |13:11 WIB
Link Live Streaming 12 Besar AVC Challenge Cup 2023 Timnas Voli Putra Indonesia vs Kazakhstan: Misi Tembus Perempatfinal!
Berikut link live streaming 12 besar AVC Challenge Cup 2023 Timnas Voli Putra Indonesia vs Kazakhstan. (Foto: Instagram/@pbvsi_official)
LINK live streaming 12 besar AVC Challenge Cup 2023 Timnas Voli Putra Indonesia vs Kazakhstan bisa didapatkan di artikel ini. Sesuai jadwal, duel perebutan tempat perempatfinal itu akan tersaji pada hari ini, Rabu (12/7/2023) pukul 14.00 WIB di Gymnasium University of Taipei, Taiwan.

Timnas Voli Putra Indonesia melangkahkan kakinya kei babak 12 besar AVC Challenge Cup 2023 usai menjadi juara grup Pool F. Dari dua laga yang dijalani Rivan Nurmulki dan kolega di fase grup, Tim Merah Putih sukses melewati lawannya dengan kemenangan.

Timnas Voli Putra Indonesia

Timnas Voli Putra Indonesia mengawali kiprahnya dengan mengalahkan Sri Lanka 3-1 di lewat skor 21-25, 19-25, 25-20, dan 25-17 pada Sabtu 8 Juli 2023. Selanjutnya, Farhan Halim dan kawan-kawan menang dramatis 3-2 atas Bahrain dengan skor 33-31, 25-27, 21-25, 25-23, dan 15-11 pada Senin 10 Juli 2023 sore WIB.

Berbanding terbalik dengan Timnas Voli Putra Indonesia, Kazakhstan justru lolos ke babak 12 besar sebagai runner-up Pool A usai menerima kekalahan. Hanya terdiri dari dua tim di Pool A, Kazakhstan dibungkam 1-3 oleh tuan rumah Taiwan dengan skor 17-25, 25-21, 12-25, dan 23-25.

Jelang menghadapi Kazakhstan, manajer Timnas Voli Putra Indonesia, Loudry Maspaitella, menyebut bahwa Rivan Nurmulki dan kawan0kawan dalam kondisi fit dan siap tempur. Dia menegaskan tim besutan Jeff Jiang Jie itu tidak takut dengan Kazakhstan dan optimistis bisa lolos ke perempatfinal.

"Semua pemain dalam keadaan baik. Mereka siap berjuang dan tidak takut menghadapi Kazakhstan. Kami optimistis menghadapi lawan nanti," ungkap Loudry, dikutip dari rilis PBVSI, Rabu (12/7/2023).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
