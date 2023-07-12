5 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia yang Pernah Kalahkan Kazakhstan, Nomor 1 Rivan Nurmulki!

SEBANYAK 5 pemain Timnas Voli Putra Indonesia yang pernah kalahkan Kazakhstan akan diulas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Timnas Voli Putra Indonesia akan menantang Kazakhstan di babak 12 besar AVC Challenge Cup 2023.

Sesuai jadwal, laga perebutan tiket perempatfinal tersebut bakal digelar di Gymnasium University of Taipei, Taiwan, pada hari ini, Rabu 12 Juli 2023 pukul 14.00 WIB. Timnas Voli Putra Indonesia di bawah asuhan Jeff Jiang Jie diperkuat oleh 14 pemain terbaiknya.

Ke-14 pemain tersebut yakni Cep Indra Agustian, Boy Arnez Arabi, Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Fahri Septian, Rivan Nurmulki, Hernanda Zulfikar, Farhan Halim, Dio Zulfikri, Agil Angga Anggara, Fahreza Rakha Abhinaya, Irpan, Doni Haryono, dan Nizar Julfikar.

Menariknya, ada lima pemain Timnas Voli Putra Indonesia saat ini yang mempunyai pengalaman menghancurkan Kazakhstan 3-0 di Piala Lienviet Postbank 2018. Lantas, siapa sajakah kelima pemain Timnas Voli Putra Indonesia yang dimaksud?

Berikut 5 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia yang Pernah Kalahkan Kazakhstan:

5. Doni Haryono





Doni Haryono merupakan pemain Timnas Voli Putra Indonesia yang pada lahir 21 Februari 1999. Ia adalah salah satu pemain yang memperkuat Tim Merah Putih sejak 2015. Ia juga memperkuat klub bola voli asal Jepang, VC Nagano Tridents sejak 2022-2023.

Bukan hanya itu, Doni Haryono juga menjadi bagian dari skuad Indonesia saat mengalahkan Kazakhstan 3-0 di Piala Lienviet Postbank 2018 yang digelar di Vietnam pada 31 Mei 2018 lalu. Ketika itu, Indonesia menang 25-13, 25-21, dan 25-22 dan lolos ke babak final.

4. Nizar Julfikar





Nizar Zulfikar dilahirkan pada 12 September 1994. Pria bernama lengkap Nizar Zulfikar Munawar ini sudah berkenalan dengan dunia voli sejak kecil. Pemain yang punya tinggi badan 184 cm dan beratnya 65 Kg itu masuk dalam skuad Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Challenge Cup 2023.

Nizar Julfikar memperkuat Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2019 dan SEA Games 2021, hingga meraih emas SEA Games 2023 di Kamboja. Sama seperti Doni Haryono, Nizar Julfikar juga jadi bagian dari skuad Indonesia saat mengalahkan Kazakhstan 3-0 di Piala Lienviet Postbank 2018.