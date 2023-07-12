Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Kazakhstan di 12 Besar AVC Challenge Cup 2023: Siap Sabet Kemenangan, Skuad Garuda?

LINK live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Kazakhstan di 12 besar AVC Challenge Cup 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, skuad Garuda akan berusaha keras keras mengalahkan Kazakhstan demi tiket ke perempatfinal.

Laga Timnas Voli Putra Indonesia vs Kazakhstan akan digelar di Gymnasium University of Taipei, Taiwan pada Rabu (12/7/2023) pukul 14.00 WIB. Tentu diharapkan pasukan Jiang Jie itu dapat menang dan terus melaju dalam turnamen AVC Challenge Cup edisi keempat tersebut.

Secara di atas kertas, kedua tim jelas sama kuat. Namun, Kazakhstan tampaknya unggul dalam hal postur tubuh, sebab banyak pemain mereka yang memiliki tinggi di atas rata-rata,

Tentu faktor ukuran tinggi sangat penting dalam olahraga voli. Sebab dengan ketinggian itu, sang pemain dapat melakukan lompatan untuk spike atau blok menjadi lebih baik.

Masalah ukuran tubuh itu pun sudah diantisipasi oleh Ti mnas Voli Putra Indonesia. Namun, menurut Manajer Timnas Voli Putra Indonesia, Loudry Maspaitella, tinggi pemain Kazakhstan saat ini tak seperti dulu yang kebanyakan di atas 2 meter.

Menurut Loudry, rata-rata kini tinggi pemain Kazakhstan sekira 190 cm. Meski begitu, ia meminta kepada para pemain Timnas Voli Putra Indonesia untuk tetap waspada.