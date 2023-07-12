Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jelang Hadapi 12 Besar AVC Challenge Cup 2023, Timnas Voli Putra Indonesia Waspadai Blok Pemain Kazakhstan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |08:45 WIB
Jelang Hadapi 12 Besar AVC Challenge Cup 2023, Timnas Voli Putra Indonesia Waspadai Blok Pemain Kazakhstan
Timnas Voli Putra Indonesia siap beraksi di AVC Challenge Cup 2023. (Foto: Instagram/pbvsi_official)
A
A
A

TAIPEI – Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia akan melawan Kazakhstan di babak 12 besar AVC Challenge Cup 2023 pada Rabu (12/7/2023) pukul 14.00 WIB. Jelang mengahadapi laga berat tersebut, manajer Timnas Voli Putra Indonesia, Loudry Maspairella pun memberikan saran agar pasukannya bisa memiliki variasia serangan untuk antisipasi blok pemain Kazakhstan.

Loudry menjelaskan bahwa dalam menghadapi tim Kazakhstan yang memiliki pemain-pemain bertubuh besar, Indonesia perlu menerapkan variasi dalam permainan. Dia menyebutkan bahwa saat dirinya masih aktif bermain, rata-rata pemain Kazakhstan memiliki tinggi di atas 200 cm. Namun, saat ini ada yang memiliki tinggi sekitar 190 cm.

"Memang, jika dibandingkan dengan masa saat saya bermain, pemain Kazakhstan sekarang memiliki tinggi yang lebih pendek. Namun, rata-rata tinggi mereka tetap lebih tinggi dan badannya lebih besar daripada kita,” kata Loudry dikutip dari rilis PBVSI, Rabu (12/7/2023).

“Mereka seperti raksasa dengan tubuh yang besar, mirip orang bule. Blok mereka sangat kuat," tambahnya.

Timnas Voli Putra Indonesia (pbvsi_official)

Lebih lanjut, Loudry menekankan bahwa sulit untuk melewati blok dari pemain dengan tubuh tinggi dan berotot. Karena itu pemain Indonesia perlu melakukan variasi dalam permainan untuk menghindari blok tersebut.

"Bola harus diumpan dan diarahkan jauh dari blok. Penerimaan bola pertama harus baik sehingga para toser dapat melakukan variasi permainan," jelasnya.

Halaman:
1 2
