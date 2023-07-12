Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Kazakhstan di 12 Besar AVC Challenge Cup 2023: Siap Pertajam Sejarah!

JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Kazakhstan di babak 12 besar AVC Challenge Cup 2023 akan diulas Okezone di sini. Laga tersebut bakal dilangsungkan di Gymnasium University of Taipei, Taiwan, pada hari ini, Rabu (12/7/2023) pukul 14.00 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia memastikan diri lolos ke babak 12 besar AVC Challenge Cup 2023 dengan status juara grup di Pool F. Dari dua laga yang dijalani di fase grup, Rivan Nurmulki dan kolega tampil digdaya menyapu bersih lawannya dengan kemenangan.

Pertama, Timnas Voli Putra Indonesia sukses mengalahkan Sri Lanka 3-1 di dengan skor 21-25, 19-25, 25-20, dan 25-17 pada Sabtu (8/7/2023). Kedua, Farhan Halim cs menang dramatis 3-2 atas Bahrain dengan skor 33-31, 25-27, 21-25, 25-23, dan 15-11 pada Senin 10 Juli 2023.

Sementara itu, lawan Timnas Voli Putra Indonesia yakni Kazakhstan lolos ke babak 12 besar sebagai runner-up Pool A. Hanya terdiri dari dua tim di Pool A, Kazakhstan terpaksa tumbang 1-3 dari tuan rumah Taiwan dengan skor 17-25, 25-21, 12-25, dan 23-25.

Melihat catatan tersebut, Timnas Voli Putra Indonesia tentunya lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Kazakhstan. Apalagi, tim asuhan Jeff Jiang itu sedang dalam mode on fire setelah sebelumnya menjuarai SEA Games 2023 di Kamboja.

Duel Timnas Voli Putra Indonesia vs Kazakhstan sendiri bakal dilangsungkan pada hari ini, Rabu 12 Juli 2023 pukul 14.00 WIB. Jika menang, maka Timnas Voli Putra Indonesia berpotensi bersua Thailand di babak selanjutnya. Thailand sendiri akan bermain menghadapi Hong Kong di 12 besar.