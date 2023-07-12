Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Junior Championships 2023: Adrian Pratama/Felisha Alberta Amankan Tiket ke 32 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |22:01 WIB
Hasil Badminton Asia Junior Championships 2023: Adrian Pratama/Felisha Alberta Amankan Tiket ke 32 Besar
Adrian Pratama/Felisha Alberta tembus 32 besar nomor perorangan Badminton Asia Junior Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Badminton Asia Junior Championships 2023 akan dibahas di sini. Ganda campuran Indonesia, Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, mengalahkan pasangan Uni Emirat Arab, Dhiren Ayyapan/Aleena Qathun, dengan skor 21-11 dan 21-14 di babak 64 besar.

Dengan hasil ini, Adrian/Felisha pun melenggang ke babak 32 besar Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023. Di babak 32 besar, mereka akan menghadapi salah satu di antara Cheng Ying Tsai/Lin Yu-Hao, kontra Hoang Kha Tran/Khanh My Huynh dari Vietnam.

Adrian Pratama/Felisha Alberta

Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Rabu (12/7/2023) malam WIB, Adrian/Felisha tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Mereka mampu mendominasi permainan untuk memimpin dengan skor 6-2.

Pasangan UEA sempat mendekat pada angka 5-7. Namun begitu, pasangan Indonesia sukses mencapai interval terlebih dulu dengan skor 11-7.

Setelah jeda, Adrian/Felisha ogah mengendurkan serangan. Mereka pun sukses memperlebar keunggulan menjadi 16-9.

Poin demi poin pun didapat, duet Pelatnas PBSI itu tanpa kesulitan. Mereka akhirnya sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-9.

Halaman:
1 2
