HOME SPORTS NETTING

Senasib dengan Viktor Axelsen, Gregoria Mariska Ternyata Belum Terima Uang Hadiah Spain Masters 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |21:00 WIB
Senasib dengan Viktor Axelsen, Gregoria Mariska Ternyata Belum Terima Uang Hadiah Spain Masters 2023
Gregoria Mariska mengaku belum terima uang hadiah dari Spain Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

SENASIB dengan Viktor Axelsen, Gregoria Mariska ternyata belum terima uang hadiah Spain Masters 2023. Sebelumnya, Viktor Axelsen meramaikan media sosial karena telatnya uang hadiah yang diterima olehnya dari beberapa turnamen.

Gregoria Mariska menjuarai Spain Masters 2023 yang digelar April 2023 lalu. Pada laga puncak, Gregoria menang 21-18 dan 21-8 atas Pusarla V Sindhu.

Gregoria Mariska Tunjung

Pebulu tangkis berusia 23 tahun itu seharusnya menerima uang hadiah senilai USD 15.750 ribu atau sekitar Rp200 jutaan. Namun, Gregoria mengonfirmasi bahwa uang hadiah tersebut belum diterima olehnya hingga kini.

"BWF tolong berikan Gregoria prize money-nya sekarang!" tulis salah satu akun di Twitter dengan nama @hannagyeongs, Rabu (12/7/2023).

"Terima kasih sudah speak up," balas Gregoria melalui akun Twitter pribadinya @geugouia.

Atlet kelahiran Wonogiri mengaku tidak pernah tahu kapan uang hadiah akan diturunkan kepada pebulu tangkis. Dia mengatakan bahwa terkadang PBSI menerima prize money atlet-atlet Indonesia secara sekaligus.

"Aku enggak pernah tahu pasti kapan turunnya (prize money), mungkin tiga atau empat minggu, ya. Terkadang PBSI terima sekaligus beberapa turnamen sesudah atau sebelumnya," jelas Gregoria.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
