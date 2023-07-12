4 Pebulu Tangkis Dunia yang Suka Marah-Marah dan Frustrasi hingga Banting Raket, Nomor 1 Sampai Raketnya Hancur

Viktor Axelsen pernah banting raket karena kesal di final Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa 2023 (Foto: Twitter/ViktorAxelsen)

SEBANYAK empat pebulu tangkis dunia yang suka marah-marah dan frustrasi hingga banting raket akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya hingga membuat raket tersebut bengkok.

Layaknya olahraga lainnya, bulu tangkis juga bisa menguras emosi dalam permainannya. Ada banyak momen bahagia, namun juga banyak momen penuh amarah dan frustrasi hingga raket menjadi korbannya.

Ada beberapa pebulu tangkis dunia yang diketahui kerap marah-marah dan frustrasi hingga banting raket. Siapa sajakah mereka? Silakan simak pembahasan berikut ini.

Berikut 4 Pebulu Tangkis Dunia yang Suka Marah-Marah dan Frustrasi hingga Banting Raket

4. Liu Cheng





Ganda putra China, Liu Cheng, dan rekannya, Huang Kai Xiang, berjumpa juniornya, Li Junhui/Liu Yuchen pada final Macau Open 2019. Poin terakhir direbut oleh Li/Liu dalam laga itu, dan Liu Cheng memperlihatkan kekesalannya karena Huang melakukan kesalahan yang menyebabkan mereka kalah.

Liu Cheng menghantam lapangan dengan raketnya. Dia pun diganjar kartu merah karena itu, raketnya pun menjadi bengkok karena kemarahan tersebut.

3. Anders Antonsen





Pebulu tangkis tunggal putra Denmark, Anders Antonsen, pernah dibuat marah Kanta Tsuneyama. Di Spain Masters 2023, Antonsen dan Tsuneyama jumpa di semifinal.

Di set kedua, ketika sedang rally, Tsuneyama menghajar Antonsen dengan kok ke badannya. Antonsen terlihat kesal karenanya, karena Tsuneyama bisa saja mengarahkan kok ke sisi yang kosong, bukan ke badannya hingga membuatnya tersakiti. Beruntung, raketnya tak menjadi korban