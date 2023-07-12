Hasil Drawing Australia Open 2023: Perang Saudara Antarwakil Indonesia Langsung Tersaji di Ganda Campuran

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle akan hadapi sesama wakil Indonesia di babak pertama Australia Open 2023 (Foto: PBSI)

HASIL drawing Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Perang saudara antarwakil Indonesia langsung tersaji di nomor ganda campuran antara Rinor Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Australia Open 2023 akan berlangsung di Sydney, Australia, pada 1-6 Agustus 2023. Para pebulu tangkis bersaing untuk meraih poin dan hadiah total bernilai USD 42 ribu (Rp6 miliar).

Di tunggal putra, Anthony Ginting, menjadi unggulan pertama dan akan menghadapi wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus.Jika menang di babak 32 besar itu, Ginting akan bertemu dengan pemenang antara Lu Guang Zu (China) dan Lakshya Sen (India).

Wakil Indonesia lainnya di sektor ini, Jonatan Christie, langsung menghadapi jagoan Jepang, Kento Momota. Sedangkan Shesar Hiren Rhustavito akan menghadapi Kantaphon Wangcharoen asal Thailand.

Sektor tunggal putri mengirimkan dua tiga perwakilan pada ajang tersebut. Komang Ayu Cahya Dewi akan bertemu Tasnim Mir (India), Putri Kusuma Wardani duel dengan Sim Yu Jin (Korea Selatan), dan Ester Nurumi Tri Wardoyo akan menantang unggulan keenam asal Thailand, Supanida Katethong.

Di ganda putra, Fajar Alfian/Rian Ardianto menghadapi M. R. Arjun/Dhruv Kapila. Sedangkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan menghadapi unggulan kelima Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman (Kanada).

Dua pasangan mewakili Indonesia di sektor ganda putri. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi akan bentrok dengan Francesca Corbett/Allison Lee (Amerika Serikat). Di sisi lain bagan pertandingan, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan bertemu Lee Yu Lim/Shin Seung Chan (Korea Selatan).