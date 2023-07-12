Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kenapa Pemain Bulu Tangkis Memakai Kalung? Ini Penjelasannya!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:05 WIB
Kenapa Pemain Bulu Tangkis Memakai Kalung? Ini Penjelasannya!
Taufik Hidayat mengenakan kalung saat bermain bulu tangkis/Foto: BWF
KENAPA pemain bulu tangkis memakai kalung? ini penjelasannya! Tanpa disadari, dalam olahraga bulutangkis banyak atlet yang menggunakan berbagai aksesoris perhiasan seperti kalung. Sebut saja ada Jonatan Christie, Kevin Sanjaya, Kento Momota, hingga Taufik Hidayat.

Secara regulasi, hal ini memang tidak dilarang oleh BWF. Namun yang jadi pertanyaan adalah untuk apa para pebulutangkis menggunakan kalung?

 kento momota

Ternyata setiap pebulutangkis memiliki alasannya masing-masing. Contohnya Jonatan Christie, pebulutangkis tunggal putra andalan Indonesia ini mengaku jika alasannya menggunakan kalung adalah karena kalung yang dipakainya adalah pemberian dari sang ayah.

Kemudian ada pebulutangkis ganda putra unggulan Indonesia, Kevin Sanjaya. Mantan pasangan Marcus Fernaldi Gideon ini bahkan memiliki 3 buah kalung yang sering ia gunakan.

 BACA JUGA:

Di antaranya, Kevin memiliki kalung salib yang berkaitan dengan agamanya. Kemudian, Kevin juga menggunakan kalung bersimbol raket dan kok yang menggambarkan dirinya sebagai atlet bulutangkis. Dan terakhir, Kevin memiliki kalung dengan simbol angka 28 dan 13.

Akan tetapi perlu diketahui jika sebagian besar pebulutangkis bukan menggunakan kalung biasa seperti yang dipakai Jonatan Christie ataupun Kevin Sanjaya. Mayoritas pebulutangkis ternyata menggunakan kalung khusus yang bermanfaat untuk menunjang performanya saat bertanding.

Kalung tersebut merupakan kalung keluaran produsen alat olahraga bulutangkis, Yonex yang bernama Vx4 Power Necklace. Salah satu pebulutangkis top yang menggunakannya adalah Kento Momota.

Halaman:
1 2
