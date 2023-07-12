Kabar Terkini Lindaweni Fanetri, Eks Tunggal Putri Indonesia sang Penakluk Tai Tzu Ying yang Kini Jadi Ibu Cantik

KABAR terkini Lindaweni Fanetri, eks tunggal putri Indonesia sang penakluk Tai Tzu Ying yang kini jadi ibu cantik akan diulas Okezone di artikel ini. Lindaweni Fanetri merupakan mantan pemain bulu tangkis Indonesia yang lahir pada 18 Januari 1990 di Jakarta dan kini berusia 33 tahun.

Lindaweni Fanetri salah satu jebolan klub PB Suryanegara, Surabaya yang sama dengan Sony Dwi Kuncoro hingga legenda ganda putra Indonesia, Alvent Yulianto. Dia pernah menjadi bagian dari Pelatnas PBSI di sektor tunggal putri yang bergabung pada 2009.

Dalam kariernya, Lindaweni Fanetri pernah mengalahkan juara Olimpiade 2012 asal China, Li Xuerui pada ajang Bitburger Open GPG 2010. Dia juga mengalahkan runner-up Olimpiade 2012 sekaligus tunggal putri tangguh asal China, Wang Yihan pada babak pertama All England 2013.

Selain Li Xuerui dan Wang Yihan yang pernah ditaklukan, Lindaweni Fanetri juga pernah menjungkalkan Saina Nehwal, salah satu tunggal putri tangguh asal India di perempatfinal Singapura Open 2013. Bahkan, dia pernah melumat peraih medali emas Olimpiade Rio 2016, Carolina Marin di 32 besar German Open 2012.

Yang paling dikenang, Lindaweni Fanetri berhasil mengalahkan mantan ratu bulu tangkis dunia yakni Tai Tzu Ying. Saat itu, Lindaweni Fanetri mampu menyingkirkan Tai Tzu Ying di babak perempatfinal Kejuaraan Dunia 2015.

Duel tersebut digelar di Istora Senayan dan dimenangkan oleh Lindaweni Fanetri melalui rubber game dengan skor 14-21, 22-20, 21-12. Luar biasanya, Lindaweni Fanetri saat itu sempat tertinggal 14-20 dan berhasil membalikkan keadaan dengan meraih 8 poin beruntun.