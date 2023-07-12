Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kabar Terkini Lindaweni Fanetri, Eks Tunggal Putri Indonesia sang Penakluk Tai Tzu Ying yang Kini Jadi Ibu Cantik

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:40 WIB
Kabar Terkini Lindaweni Fanetri, Eks Tunggal Putri Indonesia sang Penakluk Tai Tzu Ying yang Kini Jadi Ibu Cantik
Lindaweni Fitriani bersama keluarga (Foto: Instagram/lindaweny)
A
A
A

KABAR terkini Lindaweni Fanetri, eks tunggal putri Indonesia sang penakluk Tai Tzu Ying yang kini jadi ibu cantik akan diulas Okezone di artikel ini. Lindaweni Fanetri merupakan mantan pemain bulu tangkis Indonesia yang lahir pada 18 Januari 1990 di Jakarta dan kini berusia 33 tahun.

Lindaweni Fanetri salah satu jebolan klub PB Suryanegara, Surabaya yang sama dengan Sony Dwi Kuncoro hingga legenda ganda putra Indonesia, Alvent Yulianto. Dia pernah menjadi bagian dari Pelatnas PBSI di sektor tunggal putri yang bergabung pada 2009.

Lindaweni Fanetri

Dalam kariernya, Lindaweni Fanetri pernah mengalahkan juara Olimpiade 2012 asal China, Li Xuerui pada ajang Bitburger Open GPG 2010. Dia juga mengalahkan runner-up Olimpiade 2012 sekaligus tunggal putri tangguh asal China, Wang Yihan pada babak pertama All England 2013.

Selain Li Xuerui dan Wang Yihan yang pernah ditaklukan, Lindaweni Fanetri juga pernah menjungkalkan Saina Nehwal, salah satu tunggal putri tangguh asal India di perempatfinal Singapura Open 2013. Bahkan, dia pernah melumat peraih medali emas Olimpiade Rio 2016, Carolina Marin di 32 besar German Open 2012.

Yang paling dikenang, Lindaweni Fanetri berhasil mengalahkan mantan ratu bulu tangkis dunia yakni Tai Tzu Ying. Saat itu, Lindaweni Fanetri mampu menyingkirkan Tai Tzu Ying di babak perempatfinal Kejuaraan Dunia 2015.

Duel tersebut digelar di Istora Senayan dan dimenangkan oleh Lindaweni Fanetri melalui rubber game dengan skor 14-21, 22-20, 21-12. Luar biasanya, Lindaweni Fanetri saat itu sempat tertinggal 14-20 dan berhasil membalikkan keadaan dengan meraih 8 poin beruntun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179301/huang_yaqiong-sycH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Putri Dunia yang Umumkan Pensiun pada 2025, Nomor 1 Bidadari Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178993/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-wIUp_large.jpg
Kisah Penuh Haru Rexy Mainaky, Legenda Buu Tangkis Indonesia yang Rela Lepas Gelar Juara All England 1994 Setelah Teringat Duka Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement