Indonesia Absen di BWF US Open 2023, Ini List Negara dan Jadwalnya

JAKARTA – Setelah sukses dengan pertandingan di Kanada minggu lalu, BWF World Tour kini menyelenggarakan pertandingan selanjutnya di Amerika Serikat. Pertandingan ini dikenal sebagai US Open 2023 atau yang secara resmi bertajuk YONEX US Open 2023.

BWF US Open 2023 diselenggarakan mulai 11 hingga 16 Juli 2023 di Council Bluffs, Iowa, Amerika Serikat. Kali ini, pertandingan BWF terasa sedikit berbeda karena tak ada perwakilan Indonesia yang bertanding.

Dalam kejuaraan kali ini, negara-negara yang mengirimkan perwakilannya adalah Australia, Azerbaijan, Belgia, Brazil, Kanada, Cina, Cina Taipei, Republik Ceko, Denmark, Mesir, El Savador, Inggris, Finlandia, Prancis, Jerman, Guatemala, India, Irlandia, Israel, Jepang, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Nepal, Belanda, Slovakia, Spanyol, Swiss, Thailand, Amerika Serikat, Uganda, Ukraina, dan Vietnam.

Kejuaraan BWF US Open 2023 dimulai pada tanggal 11 hingga 13 Juli dengan babak eliminasi, dilanjutkan dengan babak perempat final pada 14 Juli, babak semifinal pada 15 Juli, dan diakhiri pada babak final pada 16 Juli 2023.

Untuk Anda yang gemar mengikuti pertandingan bulu tangkis, Anda bisa menyaksikan pertandingan BWF US Open 2023 secara langsung di Vision+.

Selain BWF US Open 2023, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan bulu tangkis lain dari BWF sepanjang tahun di Vision+. Selain pertandingan live, Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulang pertandingan yang telah dilaksanakan, sehingga Anda tak perlu takut jika ketinggalan pertandingan favorit Anda.