Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Absen di BWF US Open 2023, Ini List Negara dan Jadwalnya

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |13:11 WIB
Indonesia Absen di BWF US Open 2023, Ini List Negara dan Jadwalnya
BWF US Open 2023 digelar pekan ini (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Setelah sukses dengan pertandingan di Kanada minggu lalu, BWF World Tour kini menyelenggarakan pertandingan selanjutnya di Amerika Serikat. Pertandingan ini dikenal sebagai US Open 2023 atau yang secara resmi bertajuk YONEX US Open 2023.

BWF US Open 2023 diselenggarakan mulai 11 hingga 16 Juli 2023 di Council Bluffs, Iowa, Amerika Serikat. Kali ini, pertandingan BWF terasa sedikit berbeda karena tak ada perwakilan Indonesia yang bertanding.

Ratchanok Intanon

Dalam kejuaraan kali ini, negara-negara yang mengirimkan perwakilannya adalah Australia, Azerbaijan, Belgia, Brazil, Kanada, Cina, Cina Taipei, Republik Ceko, Denmark, Mesir, El Savador, Inggris, Finlandia, Prancis, Jerman, Guatemala, India, Irlandia, Israel, Jepang, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Nepal, Belanda, Slovakia, Spanyol, Swiss, Thailand, Amerika Serikat, Uganda, Ukraina, dan Vietnam.

Kejuaraan BWF US Open 2023 dimulai pada tanggal 11 hingga 13 Juli dengan babak eliminasi, dilanjutkan dengan babak perempat final pada 14 Juli, babak semifinal pada 15 Juli, dan diakhiri pada babak final pada 16 Juli 2023.

Untuk Anda yang gemar mengikuti pertandingan bulu tangkis, Anda bisa menyaksikan pertandingan BWF US Open 2023 secara langsung di Vision+.

Selain BWF US Open 2023, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan bulu tangkis lain dari BWF sepanjang tahun di Vision+. Selain pertandingan live, Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulang pertandingan yang telah dilaksanakan, sehingga Anda tak perlu takut jika ketinggalan pertandingan favorit Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179301/huang_yaqiong-sycH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Putri Dunia yang Umumkan Pensiun pada 2025, Nomor 1 Bidadari Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178993/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-wIUp_large.jpg
Kisah Penuh Haru Rexy Mainaky, Legenda Buu Tangkis Indonesia yang Rela Lepas Gelar Juara All England 1994 Setelah Teringat Duka Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement