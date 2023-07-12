Penyebab Svend Pri Putuskan Bunuh Diri, sang Rival Abadi Pebulu Tangkis Rudy Hartono

PENYEBAB Svend Pri putuskan bunuh diri, sang rival abadi pebulu tangkis Rudy Hartono akan diulas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Svend Pri merupakan eks pebulu tangkis Denmark yang lahir di Kopenhagen pada 18 Maret 1945.

Pemain yang pernah tampil di tiga sektor (ganda putra, ganda campuran, dan tunggal putra) itu dikenal memiliki gaya permainan yang ulet dan ingin cepat mendapatkan poin tanpa rally panjang. Selama kariernya, dia sukses memenangkan banyak gelar mayor dari pertengahan 1960-an hingga pertengahan 1970-an.

Bahkan, Svend Pri bisa menyaingi legenda bulu tangkis Indonesia, Rudy Hartono. Padahal saat itu, pebulu tangkis tunggal putra Tanah Air tersebut telah mendapatkan sejumlah gelar prestisius di era 1970-an.

Kala itu, Rudy Hartono menjadi peraih juara All England terbanyak di dunia. Saking tangguhnya, Rudy Hartono sulit dikalahkan pebulu tangkis lain. Namanya pun tercatat dalam Guinness Book of Records.

Masih di era kejayaan Rudy Hartono pada 1970-an, Svend Pri muncul di sektor tunggal putra hingga menjadi rival abadi legenda bulu tangkis Indonesia itu. Pria asal Denmark tersebut awalnya bermain di sektor ganda putra bersama Svend Andersen.

Prestasi yang gemilang Svend Pri dimulai ketika dirinya berpasangan dengan Ulla Strand di sektor ganda campuran. Setidaknya, Svend Pri/Ulla Strand telah meraih dua gelar juara All England pada tahun 1967 dan 1971.

Kemudian, Svend Pri semakin memantapkan kariernya saat turun di sektor tunggal putra. Svend Pri mampu mengalahkan Rudy Hartono di Piala Thomas 1974 yang berlangsung di Jakarta, meski akhirnya Denmark harus kalah 1-8 dari Indonesia.

Tak berhenti sampai di sana, rivalitas Svend Pri dengan Rudy Hartono berlanjut di All England. Kala itu, Rudy Hartono awalnya bergitu superior dengan rentetan tujuh gelar yang berhasil didapatnya di All England mulai tahun 1968 hingga 1974.