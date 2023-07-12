Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking FIVB Timnas Voli Putra Indonesia Jelang Lawan Kazakhstan di 12 Besar AVC Challenge Cup 2023: Tembus 60 Besar Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:48 WIB
Update Ranking FIVB Timnas Voli Putra Indonesia Jelang Lawan Kazakhstan di 12 Besar AVC Challenge Cup 2023: Tembus 60 Besar Dunia!
Berikut update ranking Timnas Voli Putra Indonesia jelang lawan Kazakhstan. (Foto: Instagram/@pbvsi_official)
A
A
A

UPDATE ranking FIVB Timnas Voli Putra Indonesia jelang lawan Kazakhstan di 12 besar AVC Challenge Cup 2023 akan diulas Okezone. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Kazakhstan di babak 12 besar AVC Challengge Cup 2023 pada Rabu, (12/7/2023) pukul 14.00 WIB.

Kemenangan menjadi penting bagi Timnas Voli Putra Indonesia jika ingin memperbaiki posisi di ranking dunia, plus tampil di turnamen yang lebih tinggi. Sekadar diketahui, jika Timnas Voli Putra Indonesia keluar sebagai juara di AVC Challenge Cup 2023, Farhan Halim dan kawan-kawan akan tampil di ajang FIVB Challenger Cup 2023.

Timnas Voli Putra Indonesia

Ajang ini diikuti negara-negara yang levelnya lebih tinggi dari kontestan AVC Challenge Cup 2023. Salah satu peserta FIVB Challenger Cup 2023 adalah Turki, tim yang kini menempati peringkat 12 dunia.

Bicara peringkat dunia, ada posisi berapakah Timnas Voli Putra Indonesia saat ini? Mengutip dari laman resmi yang biasa menghitung ranking tim-tim voli dunia, volleyballworld.com, Timnas Voli Putra Indonesia menempati peringkat 66 dunia.

Performa impresif Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Challenge Cup 2023 rupanya mendongkrak posisi Faisal Halim dan kawan-kawan. Sebelum AVC Challenge Cup 2023 dimulai, Timnas Voli Putra Indonesia masih berada di luar 75 besar dunia.

Namun, setelah menggilas Sri Lanka 3-1 dan Bahrain 3-2 di Pool F, Timnas Voli Putra Indonesia meroket posisinya ke peringkat 66 dunia. Dua kemenangan atas Sri Lanka dan Bahrain patut diapresiasi, mengingat kedua lawan itu memiliki peringkat di atas Timnas Voli Putra Indonesia.

Halaman:
1 2
