Satria Muda Akan Main Ngotot di Semifinal Playoff IBL 2023 Kontra Pelita Jaya

SATRIA Muda Pertamina Jakarta akan menghadapi Pelita Jaya pada babak semifinal Indonesian Basketball League (IBL) 2023. Para pemain dan juga pelatih mengaku sudah siap tempur.

Laga pertama antara kedua tim tersebut akan digelar di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (13/7/2023) dengan Pelita Jaya berstatus tuan rumah. Pertandingan kedua akan berjalan pada Sabtu (16/7/2023) dengan Satria Muda yang menjadi tuan rumah.

Pelatih Satria Muda, Youbel Sondakh, mengatakan bahwa anak asuhnya siap untuk menjalani laga yang disebut-sebut sebagai final kepagian itu. Semua pemain yang sebelumnya kurang fit diungkapkan sudah dalam kondisi sehat.

"Game-nya pasti menarik. Kami sudah siapkan semuanya, tinggal eksekusi besok," tutur Youbel dalam konferensi pers di Britama Arena, Jakarta Utara, Kamis (12/7/2023).

"Seharusnya ini menjadi pertandingan yang baik untuk penonton dan kita semua," lanjutnya.

Kapten tim, Hardianus Lakudu, memastikan para pemain sudah siap untuk bentrok dengan sang rival. Mereka siap untuk menjalani instruksi dari pelatih.

"Dari pemain sudah siap. Sebenarnya lawan siapa saja siap, tetapi besok lawan PJ. Ya, semua kita siapkan game plan dari pelatih. Kami siapkan semuanya," tutur Hardianus.