HOME SPORTS NETTING

Mengenal Svend Pri, Musuh Abadi Pebulu Tangkis Top Rudy Hartono yang Tewas Bunuh Diri

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |21:28 WIB
Mengenal Svend Pri, Musuh Abadi Pebulu Tangkis Top Rudy Hartono yang Tewas Bunuh Diri
Svend Pri kala berlaga. (Foto: Yonex)
MENGENAL Svend Pri, musuh abadi pebulu tangkis top Rudy Hartono yang tewas bunuh diri. Di era 1970-an, dunia bulu tangkis mengenal Rudy Hartono, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, yang bergelimang gelar prestisius.

Kala itu, Rudy Hartono yang lahir di Surabaya, 18 Agustus 1949, tersebut menjadi peraih juara All England terbanyak di dunia. Namanya pun namanya tercatat dalam Guinness Book of Records.

Svend Pri

Saking tangguhnya Rudy Hartono, tak banyak pebulu tangkis lain yang bisa mengalahkannya. Namun, tiba-tiba muncul sosok Svend Pri.

Inilah Svend Pri, musuh abadi pebulu tangkis top Rudy Hartono yang tewas bunuh diri.

Svend Pri adalah pebulu tangkis wakil Denmark yang lahir di Kopenhagen pada 18 Maret 1945 dengan nama Svend Andersen. Ia dikenal memiliki gaya permainan yang ingin cepat mendapatkan poin tanpa rally-rally panjang.

Sosok Svend Pri pun mulai dikenal publik saat bermain di nomor ganda putra. Selain di nomor ganda putra, Svend Pri juga bermain untuk ganda campuran dengan berpasangan bersama Ulla Strand.

Saat di nomor tersebut, Svend Pri/Ulla Strand berhasil membawa pulang dua gelar juara All England. Gelar itu diraih pada 1967 dan 1971.

