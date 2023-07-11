Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hari ini! Para Pebulutangkis Terbaik Dunia Siap Memulai Perjuangan Demi Meraih Gelar Juara dalam US Open 2023, LIVE di iNews, New Home Of Badminton

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:56 WIB
US Open 2023/Foto: MPI
MEMASUKI laga perdana, hari ini, Selasa (11/7/2023) salah satu rangkaian turnamen Across Continents: BWF World Tour 2023, US Open 2023 resmi digelar. Rangkaian pertandingan seru akan berlangsung di Council Bluffs, Amerika Serikat, mulai 11-16 Juli 2023 waktu setempat.

Indonesia tidak menurunkan wakil-wakil terbaiknya dalam turnamen ini, pasalnya mereka akan fokus pada persiapan jelang turnamen berikutnya di Asia Timur, yakni Korea Open 2023 dan Japan Open 2023 yang akan dimulai pekan depan. Meski begitu, beberapa pebulutangkis terbaik dunia tetap ikut berpartisipasi di turnamen Super 300 ini.

bwf

Di antaranya adalah juara Canada Open 2023 di nomor tunggal putra, Lakshya Sen asal India, ia siap berjuang melanjutkan tren positif dan Ratchanok Intanon di nomor tunggal putri asal Thailand yang bertekad tampil lebih baik dengan statusnya sebagai unggulan pertama di US Open 2023.

Tak hanya itu, ada pula beberapa wakil terbaik lainnya, yakni Li Shi Feng di nomor tunggal putra asal China, pasangan ganda campuran asal Denmark, Mathias Thyrri/Amalie Magelund dan ganda putra asal Denmark, Rasmus Kjær/Frederik Sogaard. Turnamen ini pun dijadikan kesempatan bagi wakil-wakil asal Thailand dan Taipei sebagai penyumbang wakil terbanyak untuk meraih hasil positif dan pulang membawa gelar juara.

Thailand dominan di nomor tunggal putra dan putri lewat dua unggulan teratas. Sementara itu, Taipei memiliki potensi dominan dari 3 nomor ganda, yakni ganda putra, ganda putri dan ganda campuran.

Tak hanya Thailand dan Taipei, negara lain yang berpotensi unjuk gigi tunjukkan dominasinya adalah India dan Denmark. Lantas, bagaimana keseruan dan aksi seru para pebulutangkis terbaik dunia di US Open 2023?

Halaman:
1 2
