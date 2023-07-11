Para Pebulu Tangkis Dunia Siap Kembali Bersaing dalam Rangkaian Turnamen Across Continents: BWF World Tour 2023, US Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

USAI menorehkan prestasi gemilang dalam turnamen Canada Open 2023, para pebulu tangkis terbaik dunia kini bergegas menghadapi tantangan berikutnya dalam rangkaian turnamen Across Continents: BWF World Tour 2023. Selanjutnya, mereka akan melanjutkan perjuangan di turnamen prestisius, US Open 2023, yang digelar di Council Bluffs, Amerika Serikat, pada 11-16 Juli 2023 waktu setempat.

Di BWF Super 300 ini, para pebulu tangkis dunia akan memperebutkan hadiah total USD210.000 atau setara dengan Rp3,16 miliar. Sayangnya, wakil-wakil terbaik Indonesia tidak ada satu pun yang akan bertanding dalam turnamen ini karena mereka memilih untuk berfokus pada turnamen besar selanjutnya, di antaranya Korea Open 2023 dan Japan Open 2023.

Meski begitu, sejumlah pebulu tangkis top dunia tetap akan meramaikan turnamen ini. Di nomor tunggal putra terdapat wakil asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Kemudian, ada pula juara dan runner-up Canada Open 2023, Lakshya Sen asal India, dan Li Shi Feng asal China. Kemudian, di nomor tunggal putri terdapat dua wakil asal Thailand, unggulan ke-1, Ratchanok Intanon dan unggulan ke-2, Busanan Ongbamrungphan.

Lalu, di nomor ganda putra, terdapat unggulan ke-1 asal Taipei, Su Ching Heng/Ye Hong Wei. Kemudian, ada unggulan ke-2 asal Prancis, Lucas Corvee/Ronan Labar.

Di nomor ganda putri, terdapat unggulan ke-1 asal Denmark, Maiken Fruergaard/Sara Thygesen. Lalu, ada unggulan ke-2 asal Taiwan, Lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun.