HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Badminton Asia Junior Championships 2023: Kalah 2-3 dari Jepang, Indonesia Gagal Juara!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:26 WIB
Hasil Final Badminton Asia Junior Championships 2023: Kalah 2-3 dari Jepang, Indonesia Gagal Juara!
Tim Indonesia di Badminton Asia Junior Championships 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TIM bulu tangkis Indonesia gagal merebut gelar juara di ajang Badminton Asia Junior Championships 2023. Pasalnya, Alwi Farhan cs kalah tipis dari Jepang di babak final dengan skor 2-3.

Ya, duel sengit harus dihadapi Indonesia kala melawan Jepang di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Selasa (11/7/2023) siang WIB. Tim bulu tangkis Indonesia bahkan harus tertinggal lebih dahulu usai wakil yang diturunkan di partai pertama tumbang.

Alwi Farhan

Duel partai pertama sendiri mempertandingkan nomor ganda campuran. Di sektor ini, wakuil Indonesia, Adrian Pratama/Felisha Alberta, takluk di tangan Daigo Tanioka/Maya Taguchi, dengan skor 8-21 dan 20-22.

Di partai kedua, Indonesia diperkuat tunggal putri, Mutiara Ayu Puspitasari, sukses menyamakan kedudukan. Mutiara bahkan sukses mengalahkan wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-16.

Tren positif Indonesia pun berlanjut ke partai 3. Dalam duel di sektor tunggal putra ini, Indonesia bahkan sukses membalikkan keunggulan menjadi 2-1.

Kepastian itu didapat usai sang kapten tim bulu tangkis Indonesia, Alwi Farhan, sukses meraih kemenangan. Alwi sukses mengalahkan Yudai Okimoto usai bertarung sengit 3 gim dengan skor 21-13, 14-21, dan 21-14.

Tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi, sayangnya Indonesia gagal memanfaatkan peluang itu. Pasalnya, wakil di partai keempat harus menelan kekalahan.

Ganda putri Indonesia, Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani, harus menyerah dari Mei Sudo/Nao Yamakita. Usai bertarung tiga gim, Kamila/Zahra kalah dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-23.

Alhasil, laga harus dilanjutkan ke partai kelima alias pamungkas. Di partai ini, ada ganda putra Indonesia, Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin, yang beraksi.

Halaman:
1 2
