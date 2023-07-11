Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Novak Djokovic Tembus Perempatfinal Wimbledon 2023 Usai Bertarung Sengit Kontra Petenis Polandia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:15 WIB
Novak Djokovic Tembus Perempatfinal Wimbledon 2023 Usai Bertarung Sengit Kontra Petenis Polandia
Novak Djokovic tembus perempatfinal Wimbledon 2023 (Foto: REUTERS)
NOVAK Djokovic tembus perempatfinal Wimbledon 2023 usai bertarung sengit kontra petenis Polandia, Hubert Hurkacz. Sang juara bertahan, Novak Djokovic, menang dengan skor 7-6 (8-6), 7-6 (8-6), 5-7 dan 6-4 pada Senin (10/7/2023) malam WIB.

Laga ini seharusnya digelar pada Senin (10/7/2023) dini hari WIB namun ditunda karena aturan jam malam turnamen. Semua pertandingan di Wimbledon 2023 diwajibkan selesai pada pukul 23.00 WIB waktu setempat.

Novak Djokovic

Pertandingan yang berlangsung di All England Club, London, Inggris, itu terhenti saat Djokovic memimpin dengan kemenangan pada dua set pertama. Dia dengan susah payah mengantongi set pertama dan set kedua dengan skor 7-6 (8-6) dan 7-6 (8-6).

Sang juara Grand Slam 23 kali tersebut selalu berada dalam kondisi tertinggal pada set pertama. Hurkacz tampil dengan gemilang, namun Djokovic selalu mampu mengejar hingga skor 3-3.

Bintang asal Serbia itu berusaha keras untuk balik memimpin. Namun lagi-lagi Hurkacz selalu bisa berada di depannya hingga akhirnya skor terus imbang di angka 6-6. Akan tetapi, pada akhirnya perjuangan Djokovic berbuah kemenangan di set pertama dengan skor 7-6 (8-6) setelah dia bermain luar biasa saat tie break.

Di set kedua, giliran Djokovic yang selalu memimpin. Pertandingan berjalan sengit dengan skor imbang terus mengiringi permainan hingga mencapai skor 6-6.

Namun demikian, mantan petenis nomor satu dunia itu menunjukkan mentalitas juaranya di poin-poin kritis. Pada akhirnya, Djokovic pun sukses mengklaim kemeangan lewat tie break dengan skor 7-6 (8-6).

