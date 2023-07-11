Menpora Dito Ariotedjo Pastikan FIBA World Cup 2023 Tetap Berjalan di Indonesia: Kami Akan Berkomitmen

FIBA World Cup 2023 akan segera berlangsung di Indonesia. (Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, memastikan FIBA World Cup 2023 akan tetap berjalan di Indonesia. Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan berkomitmen untuk menggelar turnamen basket bergengsi di dunia itu.

Dito pun mengajak semua pihak, baik masyarakat umum, olahraga, termasuk pencinta basket Tanah Air untuk menyukseskan penyelenggaraan FIBA World Cup 2023. Ajang itu akan dihelat di Jakarta.

Menpora RI juga berharap masyarakat Indonesia bisa memenuhi Indonesia Arena yang akan menyajikan pertandingan-pertandingan bola basket berkualitas dengan level dunia. Laga-laga itu sendiri dipastikan berjalan seru dan menarik.

"Terima kasih sudah datang ke sini. Kami berkomitmen untuk melangsungkan FIBA World Cup. Jadi, tenang saja," ujar Dito kepada Direktur Eksekutif FIBA, David Crocker, dalam konferensi pers di Indonesia Arena, Selasa (11/7/2023).

"Ini sebuah kepercayaan yang luar biasa yang harus kita balas dengan sukses penyelenggaraannya. Oleh karena itu, kami siap menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah, kesiapan menyambut negara-negara peserta yang hadir dan berlaga di Indonesia," ucap Dito.