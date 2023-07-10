Advertisement
SPORT LAIN

Timnas Voli Putra Indonesia Dirugikan dengan Sistem Gugur AVC Challenge Cup 2023, Kenapa?

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:47 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia Dirugikan dengan Sistem Gugur AVC Challenge Cup 2023, Kenapa?
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@pbvsi_official)
TIMNAS Voli Putra Indonesia dirugikan dengan sistem gugur AVC Challenge Cup 2023. Penyebabnya pun akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Diketahui, Timnas Voli Putra Indonesia berhasil melaju ke babak 12 besar AVC Challenge Cup 2023. Kepastian itu didapat usai Farhan Halim cs sukses keluar sebagai juara Pool F.

Timnas Voli Putra Indonesia

Timnas Voli Putra Indonesia sukses memenangi 2 laga di babak penyisihan grup. Pertama, Rivan Nurmulki dkk melibas Sri Lanka dengan skor 3-1. Kemudian, Timnas Voli Putra Indonesia mengalahkan Bahrain lewat pertarungan sengit yang berakhir dengan skor 3-2.

Di babak 12 besar, Timnas Voli Putra Indonesia pun sudah mengetahui lawannya. Sebagai juara Pool F, skuad Merah Putih akan melawan runner-up Pool A, yakni Kazakhstan.

Meski sukses lolos ke babak 12 besar, Timnas Voli Putra Indonesia bisa dirugikan di sistem gugur AVC Challenge Cup 2023 karena regulasi yang diterapkan. Kerugian itu adalah Timnas Voli Putra Indonesia harus bermain di babak perempatfinal dahulu jika sukses memenangi laga di babak 12 besar. Padahal, ada tim yang bisa langsung lolos ke babak semifinal, andai menang di babak 12 besar.

Perbedaan itu bisa terjadi karena regulasi di AVC Challenge Cup 2023. Diketahui, gelaran AVC Challenge Cup 2023 diikuti 17 tim dari negara-negara di Asia dan Oseania.

Tetapi, jelang bergulirnya kompetisi, Uzbekistan dan Pakistan dikabarkan tak jadi ikut AVC Challenge Cup 2023. Tetapi, mereka tetap tercantum sehingga tak mengubah format kompetisi. Namun, Uzbekistan dan Pakistan bakal dinyatakan kalah 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) di setiap laga babak penyisihan hingga klasifikasi.

Selain dua negara itu, India juga dipastikan hasil di seluruh penampilannya takkan diperhitungkan. Pasalnya, AVC menerima surat resmi dari Komite Ad-Hoc India pada Sabtu 8 Juli 2023 yang melarang Timnas Voli Putra India tampil di AVC Challenge Cup 2023. Meski begitu, India tetap diizinkan tampil karena sudah telanjur datang ke Taiwan.

