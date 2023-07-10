Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Juara Pool F, Siapa Lawan Timnas Voli Putra Indonesia di 12 Besar AVC Challenge Cup 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:39 WIB
Juara Pool F, Siapa Lawan Timnas Voli Putra Indonesia di 12 Besar AVC Challenge Cup 2023?
Timnas Voli Putra Indonesia menanti lawan di 12 besar AVC Challenge Cup 2023. (Foto: Instagram/@pbvsi_official)
JUARA Pool F, siapa lawan Timnas Voli Putra Indonesia di 12 besar AVC Challenge Cup For Men 2023? Timnas Voli Putra Indonesia tampil atraktif di dua laga yang dijalani di Pool F AVC Challenge Cup 2023.

Setelah mengalahkan Sri Lanka 3-1 pada Sabtu 8 Juli 2023 siang WIB, Timnas Voli Putra Indonesia menang dramatis 3-2 atas Bahrain pada Senin, (10/7/2023) sore WIB. Dalam laga ini, Timnas Voli Putra Indonesia menang 33-31 atas Bahrain di set pertama.

Timnas Voli Putra Indonesia

Akan tetapi, di set kedua dan ketiga Bahrain berbalik menang dengan skor 27-25 dan 25-21. Kondisi ini membuat Faisal Halim dan kawan-kawan ketar-ketir. Sebab, Bahrain hanya butuh satu set lagi untuk membungkus kemenangan dengan skor 3-1.

Beruntung, mental pemain Timnas Voli Putra Indonesia begitu kuat. Di set keempat, Timnas Voli Putra Indonesia menang tipis 25-23. Kemudian di set penentuan, skuad peraih medali emas SEA Games 2023 ini menang meyakinkan dengan skor 15-11!

Seperti yang diutarakan di atas, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke babak 12 besar dengan status juara Pool F. Di babak ini, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi salah satu runner-up Pool yang berisikan Kazakhstan (Pool A), Thailand (Pool B), India (Pool C), Mongolia (Pool D), Vietnam (Pool E) dan Bahrain (Pool F).

Berdasarkan hasil drawing yang baru saja didapat, Timnas Voli Putra Indonesia dipertemukan dengan Kazakhstan. Sementara itu, Bahrain dipertemukan dengan kampiun Pool D, Filipina.  Laga babak 12 besar AVC Challenge Cup 2023 akan digelar pada Rabu, 12 Juli 2023.

