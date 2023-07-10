Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Wimbledon 2023: Tumbang, Aldila Sutjiadi/Miyu Kato Gagal Tembus Perempatfinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |22:19 WIB
Hasil Wimbledon 2023: Tumbang, Aldila Sutjiadi/Miyu Kato Gagal Tembus Perempatfinal!
Aldila Sutjiadi dan Miyu Kato kala berlaga. (Foto: Instagram/@dila11)
LONDON – Petenis Indonesia, Aldila Sutjiadi, dan rekan duetnya, Miyu Kato (Jepang), di sektor ganda putri harus menelan pil pahit di babak 16 besar Wimbledon 2023. Mereka tumbang dari pasangan gado-gado, Su-Wei Hsieh (Taiwan)/Barbora Strycova (Ceko), sehingga gagal menembus perempatfinal.

Laga babak ketiga sektor ganda putri Wimbledon 2023 dilakoni Aldila Sutjiadi/Miyu Kato di All England Club, London, Inggris, Minggu (10/7/2023) malam WIB. Mereka kalah dua set langsung dengan skor 5-7 dan 6-7 (4-7) dalam waktu 1 jam 38 menit.

Aldila Sutjiadi

Jalannya Pertandingan

Aldila/Kato sejatinya membuka laga dengan apik.Mereka selalu mampu mencuri poin lebih dulu di awal pertandingan.

Sayangnya, Aldila/Kato gagal menjaga laju positifnya itu. Mereka langsung menerima perlawanan sengit dari sang lawan sehingga skor menjadi imbang 1-1 dan kemudian 2-2.

Setelah itu, Aldila/Kato kerepotan untuk menghadapi serangan-serangan yang dilakukan oleh Su-Wei/Strycova. Alhasil, mereka tertinggal jauh 2-5.

Namun, Aldila/Kato mampu bangkit dan memperoleh tiga poin beruntun untuk menyamakan skor di angka 5-5. Sayangnya, mereka lengah di poin-poin kritis sehingga menelan kekalahan di set pertama dengan skor 5-7.

