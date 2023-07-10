Hasil Semifinal Badminton Asia Junior Championships 2023: Alwi Farhan Bawa Indonesia Perlebar Keunggulan 2-0 atas Thailand!

TAIPEI – Indonesia kini sukses menggandakan keunggulan atas Thailand menjadi 2-0 dalam laga semifinal Badminton Asia Junior Championships 2023. Kepastian itu didapat usai tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses menyumbang poin kedua bagi Indonesia.

Alwi bermain apik dalam partai kedua laga Indonesia vs Thailand yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Senin (10/7/2023) sore WIB. Dia menang usai bertarung rubber game melawan Nachakorn Pusri dengan skor 19-21, 21-8, dan 21-11.

Jalannya Pertandingan

Alwi memulai pertandingan dengan apik sehingga sudah unggul cukup jauh dengan skor 6-3. Setelah itu, pemain berusia 18 tahun tersebut mendapat perlawanan cukup sengit dari Nachakorn.

Tetapi, Alwi bisa mengantisipasi perlawanan itu dengan baik. Dia pun masih menjaga keunggulannya di angka 8-6. Bahkan, Alwi terus unggul hingga menyentuh interval gim pertama dengan skor 11-9.

Usai interval, sayangnya Alwi gagal melanjutkan laju positifnya. Kebangkitan Pusri membuatnya kewalahan meladeni permainan wakil Thailand itu. Alwi pun balik tertinggal 14-17.

Alwi berjuang keras untuk mengejar ketertinggalannya hingga bisa menyamakan skor di angka 19-19. Namun sayang, dia tak mampu menahan serangan Nachakorn berturut-turut sehingga kalah dengan skor 19-21.

Di gim kedua, duel berjalan lebih sengit di awal pertandingan. Kedua pemain saling kejar-mengejar angka hingga mencapai skor 6-6.

Tetapi setelah itu, Alwi memegang kendali permainan. Dia terus menghajar lawannya dengan smash-smash keras yang dilancarkan. Alwi pun berhasil mendapat lima poin beruntun hingga menyentuh interval dengan skor 11-6.

Usai interval, Alwi mampu mendulang poin demi poin dengan mudah. Dia terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-8 dan kemudian merebut kemenangan di gim kedua dengan skor 21-8.