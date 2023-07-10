Hasil Semifinal Badminton Asia Junior Championships 2023: Indonesia Tinggalkan Thailand 1-0, Berkat Kemenangan Adrian Pratama/Felisha Alberta!

YOGYAKARTA – Indonesia kini memimpin 1-0 atas Thailand di semifinal Badminton Asia Junior Championships 2023. Kepastian itu didapat usai ganda campuran Indonesia, Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, sukses meraih kemenangan.

Laga itu digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Senin (10/7/2023) sore WIB. Adrian/Felisha tampil apik kala melawan Tanakorn Meechai/Fungfa Korpthammakit. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-15.

Jalannya Pertandingan

Adrian/Felisha sebenarnya memulai pertandingan dengan buruk. Mereka melakukan beberapa error sehingga tertinggal 1-5.

Tetapi, Adrian/Felisha langsung buru-buru memperbaiki penampilannya. Mereka pun perlahan berhasil memangkas ketertinggalan atas wakil Thailand menjadi 5-6.

Sempat tertinggal lagi dengan skor 6-9. Adrian/Felisha bisa menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Tetapi, mereka tertinggal lagi di interval dengan skor 10-11.

Usia interval, Adrian/Felisha tampil apik. Bermain semakin lepas, mereka berbalik unggul 12-11 dan kemudian menjauh dengan keunggulan 16-12.

Poin demi poin terus didapat Adrian/Felisha tanpa kesulitan. Mereka pun dengan mudah mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-13.

Di gim kedua, Adrian/Felisha membuka laga dengan apik. Mereka terus mendominasi di awal gim kedua lewat variasi serangan smash-smash keras sehingga unggul 7-3.