Chiharu Shida Foto Bareng Kenta Nishimoto, Netizen: Kasian Pramudya Kusumawardana

PENCINTA bulu tangkis Tanah Air saat ini dihebohkan dengan beredarnya foto dua pemain Jepang yang terlihat mesra, yakni Chiharu Shida dan Kenta Nishimoto. Melihat foto tersebut, badminton lovers (BL) Indonesia justru teringat akan Pramudya Kusumawardana dan merasa kasian kepada duet dari Yeremia Rambitan tersebut.

Dalam foto yang beredar, sejatinya Shida dan Nishimoto terlihat berjauhan. Hanya saja, kedua pebulutangkis andalan Jepang tersebut kompak menerapkan gerakan tangan yang sama, yakni seperti membentuk huruf L.

Foto yang beredar tersebut lantas membuat netizen gemas, tapi ada juga yang justru sedih. Untuk yang gemas, mereka senang karena pasangan tersebut terlihat bahagia dan berharap mereka benar-benar berpacaran.

Akan tetapi, untuk yang sedih, mereka lebih ke kasian kepada Pramudya. Pasalnya sempat beredar rumor bahwa Pramudya tertarik terhadap ganda putri Jepang tersebut.

Ya, Pramudya pernah digosipkan tertarik dengan Shida. Semua berawal dari saling berbalas komentar di instagram.

Awalnya, Pramudya memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Shida. Kemudian, Shida mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan selamat kepada Pramudya atas pencapaiannya di Badminton Asia Championship 2022 yang digelar di Manila, Filipina.