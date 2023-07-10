Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Chiharu Shida Foto Bareng Kenta Nishimoto, Netizen: Kasian Pramudya Kusumawardana

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |06:23 WIB
Chiharu Shida Foto Bareng Kenta Nishimoto, Netizen: Kasian Pramudya Kusumawardana
Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana. (Foto: Ist)
A
A
A

PENCINTA bulu tangkis Tanah Air saat ini dihebohkan dengan beredarnya foto dua pemain Jepang yang terlihat mesra, yakni Chiharu Shida dan Kenta Nishimoto. Melihat foto tersebut, badminton lovers (BL) Indonesia justru teringat akan Pramudya Kusumawardana dan merasa kasian kepada duet dari Yeremia Rambitan tersebut.

Dalam foto yang beredar, sejatinya Shida dan Nishimoto terlihat berjauhan. Hanya saja, kedua pebulutangkis andalan Jepang tersebut kompak menerapkan gerakan tangan yang sama, yakni seperti membentuk huruf L.

Foto yang beredar tersebut lantas membuat netizen gemas, tapi ada juga yang justru sedih. Untuk yang gemas, mereka senang karena pasangan tersebut terlihat bahagia dan berharap mereka benar-benar berpacaran.

Akan tetapi, untuk yang sedih, mereka lebih ke kasian kepada Pramudya. Pasalnya sempat beredar rumor bahwa Pramudya tertarik terhadap ganda putri Jepang tersebut.

Chiharu Shida bersama Kenta Nishimoto (akarialeea)

Ya, Pramudya pernah digosipkan tertarik dengan Shida. Semua berawal dari saling berbalas komentar di instagram.

Awalnya, Pramudya memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Shida. Kemudian, Shida mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan selamat kepada Pramudya atas pencapaiannya di Badminton Asia Championship 2022 yang digelar di Manila, Filipina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3178101/berikut_tiga_pebulu_tangkis_tunggal_putra_top_dunia_yang_bersinar_usai_tinggalkan_pelatnas_negaranya-hGeg_large.jpeg
3 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Top Dunia yang Bersinar Usai Tinggalkan Pelatnas Negaranya, Nomor 1 Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3177956/jonatan_christie-gbON_large.jpg
5 Pebulu Tangkis yang Bersinar Setelah Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement