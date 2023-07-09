Duel Epik di Final Canada Open 2023: Peperangan Sengit Pebulu Tangkis Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton

PARA pebulu tangkis terbaik dunia sukses amankan tiket final Canada Open 2023, setelah mereka berhasil meraih kemenangan atas lawan-lawannya di pertandingan semifinal Canada Open 2023 yang berlangsung Minggu dini hari (9/7).
Laga final dini hari nanti, Senin (10/7) akan dibuka dengan perang saudara ganda putra asal Denmark, yakni Rasmus Kjær/Frederik Søgaard melawan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Dilanjutkan dengan perang saudara lagi dari ganda putri asal Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida melawan Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara.
Kemudian, di nomor ganda campuran, Mathias Thyrri/Amalie Magelund asal Denmark akan berlaga melawan unggulan ke-5 asal Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito. Lalu, di nomor tunggal putri, unggulan pertama asal Jepang, Akane Yamaguchi akan berhadapan dengan unggulan ke-2 asal Thailand, Ratchanok Intanon.
Terakhir, di nomor ganda putra, unggulan ke-5 asal China, Li Shi Feng akan bertemu dengan wakil India, Lakshya Sen. Lantas, di antara para pebulu tangkis terbaik dunia tersebut manakah yang berhasil meraih gelar juara?