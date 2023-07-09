Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Duel Epik di Final Canada Open 2023: Peperangan Sengit Pebulu Tangkis Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |18:45 WIB
Duel Epik di Final Canada Open 2023: Peperangan Sengit Pebulu Tangkis Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Final Canada Open 2023 bakal disiarkan di iNews (Foto: MNC Media)
A
A
A

PARA pebulu tangkis terbaik dunia sukses amankan tiket final Canada Open 2023, setelah mereka berhasil meraih kemenangan atas lawan-lawannya di pertandingan semifinal Canada Open 2023 yang berlangsung Minggu dini hari (9/7).

Laga final dini hari nanti, Senin (10/7) akan dibuka dengan perang saudara ganda putra asal Denmark, yakni Rasmus Kjær/Frederik Søgaard melawan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Dilanjutkan dengan perang saudara lagi dari ganda putri asal Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida melawan Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara.

Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

Kemudian, di nomor ganda campuran, Mathias Thyrri/Amalie Magelund asal Denmark akan berlaga melawan unggulan ke-5 asal Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito. Lalu, di nomor tunggal putri, unggulan pertama asal Jepang, Akane Yamaguchi akan berhadapan dengan unggulan ke-2 asal Thailand, Ratchanok Intanon.

Terakhir, di nomor ganda putra, unggulan ke-5 asal China, Li Shi Feng akan bertemu dengan wakil India, Lakshya Sen. Lantas, di antara para pebulu tangkis terbaik dunia tersebut manakah yang berhasil meraih gelar juara?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/40/2844307/berapa-tinggi-badan-davi-silva-pebulu-tangkis-brasil-yang-miliki-tinggi-menjulang-YcBr7vbLNJ.jpg
Berapa Tinggi Badan Davi Silva, Pebulu Tangkis Brasil yang Miliki Tinggi Menjulang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/40/2843302/saksikan-aksi-hebat-di-semifinal-canada-open-2023-kejar-kejaran-prestasi-para-pebulu-tangkis-terbaik-dunia-dini-hari-nanti-live-di-inews-new-home-of-badminton-ZN1QNgAE5I.jpeg
Saksikan Aksi Hebat di Semifinal Canada Open 2023: Kejar-kejaran Prestasi Para Pebulu Tangkis Terbaik Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/40/2843124/hasil-perempatfinal-canada-open-2023-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-tumbang-di-tangan-lee-yang-wang-chi-lin-wakil-indonesia-habis-lh130g485V.jpg
Hasil Perempatfinal Canada Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tumbang di Tangan Lee Yang/Wang Chi-lin, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/40/2842743/jadwal-wakil-indonesia-di-perempatfinal-canada-open-2023-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-ditantang-juara-olimpiade-tokyo-2020-8TGESVU5M0.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Canada Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Ditantang Juara Olimpiade Tokyo 2020!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/40/2842627/cara-mohammad-ahsan-bersalaman-dengan-perempuan-yang-bukan-mahramnya-di-canada-open-2023-jadi-sorotan-C78sFGscU1.jpg
Cara Mohammad Ahsan Bersalaman dengan Perempuan yang Bukan Mahramnya di Canada Open 2023 Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/40/2842533/hasil-canada-open-2023-cuma-butuh-24-menit-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-singkirkan-ganda-india-di-16-besar-BQETZgRiGM.jpg
Hasil Canada Open 2023: Cuma Butuh 24 Menit, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Singkirkan Ganda India di 16 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement