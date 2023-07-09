Jadi Juara Grup A, Indonesia Jumpa India di Perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2023

JADI juara Grup A, Indonesia jumpa India di perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2023. Hasil undian babak perempatfinal telah dilaksanakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pada Minggu (9/7/2023).

Indonesia sukses keluar sebagai juara Grup A dari fase grup yang telah berlangsung di akhir pekan ini. Predikat tersebut diraih usai mengalahkan Vietnam dan China.

Tim Merah-Putih menjungkalkan Vietnam 5-0 pada Sabtu (8/7/2023) kemarin dan berlanjut ketika menghadapi China pada Minggu (9/7/2023) ini. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta dari pagi hingga siang, Indonesia menang dengan skor meyakinkan 4-1.

Sementara India merupakan runner up Grup C dengan raihan dua kemenangan dari tiga laga. Satu-satunya kekalahan yang mereka alami didapat dari Malaysia yang berstatus sebagai juara Grup C.

Laga antara Indonesia dan India di perempatfinal nantinya akan berlangsung pada Senin (9/7/2023) pukul 09.00 WIB. Tampil di hadapan pendukung sendiri, tentunya Indonesia diharapkan bisa menang.

Kemudian, China yang merupakan runner up Grup A bakal menantang jawara Grup B, Jepang, di babak perempatfinal. Lalu, runner up Grup B, Taiwan, menantang juara Grup D, Korea Selatan.