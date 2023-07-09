JADI juara Grup A, Indonesia jumpa India di perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2023. Hasil undian babak perempatfinal telah dilaksanakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pada Minggu (9/7/2023).
Indonesia sukses keluar sebagai juara Grup A dari fase grup yang telah berlangsung di akhir pekan ini. Predikat tersebut diraih usai mengalahkan Vietnam dan China.
Tim Merah-Putih menjungkalkan Vietnam 5-0 pada Sabtu (8/7/2023) kemarin dan berlanjut ketika menghadapi China pada Minggu (9/7/2023) ini. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta dari pagi hingga siang, Indonesia menang dengan skor meyakinkan 4-1.
Sementara India merupakan runner up Grup C dengan raihan dua kemenangan dari tiga laga. Satu-satunya kekalahan yang mereka alami didapat dari Malaysia yang berstatus sebagai juara Grup C.
Laga antara Indonesia dan India di perempatfinal nantinya akan berlangsung pada Senin (9/7/2023) pukul 09.00 WIB. Tampil di hadapan pendukung sendiri, tentunya Indonesia diharapkan bisa menang.
Kemudian, China yang merupakan runner up Grup A bakal menantang jawara Grup B, Jepang, di babak perempatfinal. Lalu, runner up Grup B, Taiwan, menantang juara Grup D, Korea Selatan.