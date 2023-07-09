Hasil Wimbledon 2023: Sikat Anna Blinkova, Aryna Sabalenka Tembus 16 Besar

LONDON – Petenis asal Belarusia, Aryna Sabalenka berhasil mengalahkan wakil Rusia, Anna Blinkova di babak 32 besar Wimbledon 2023, pada Sabtu 8 Juli 2023 malam WIB. Petenis tunggal putri peringkat dua dunia itu pun membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 20 menit untuk bisa menagtasi Blinkova,

Sabalenka pun menang dengan dua set langsung. Tepatnya ia mengalahkan Blinkova dengan skor 6-2 dan 6-3. Berkat kemenangan itu, Sabalenka lolos ke babak 16 besar Wimbledon 2023.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Lapangan 1 All England Club, London, Inggris, Sabalenka tampil mendominasi sejak awal pertandingan. Dia mampu memberikan tekanan pada Blinkova untuk memimpin dengan skor 2-0.

Variasi serangan bola-bola depan dan menyilang yang diterapkan petenis asal Belarusia itu terus membuat lawannya kerepotan. Alhasil, dia mampu menjauh dengan keunggulan 4-1.

Selepas itu, Blinkova mulai bisa memberikan perlawanan sehingga perolehan angka Sabalenka sedikit tersendat. Namun, Sabalenka bisa dengan tenang menjaga ritme permainannya dan akhirnya mampu menutup set pertama dengan kemenangan 6-2.

Pada awal set kedua, Blinkova bermain lebih apik, baik dari segi serangan maupun saat bertahan. Hasilnya, dia bisa mengungguli sang juara Australia Terbuka 2023 dengan skor 2-1.