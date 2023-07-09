Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Wimbledon 2023: Sikat Anna Blinkova, Aryna Sabalenka Tembus 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |00:53 WIB
Hasil Wimbledon 2023: Sikat Anna Blinkova, Aryna Sabalenka Tembus 16 Besar
Petenis asal Belarusia, Aryna Sabalenka. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Petenis asal Belarusia, Aryna Sabalenka berhasil mengalahkan wakil Rusia, Anna Blinkova di babak 32 besar Wimbledon 2023, pada Sabtu 8 Juli 2023 malam WIB. Petenis tunggal putri peringkat dua dunia itu pun membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 20 menit untuk bisa menagtasi Blinkova,

Sabalenka pun menang dengan dua set langsung. Tepatnya ia mengalahkan Blinkova dengan skor 6-2 dan 6-3. Berkat kemenangan itu, Sabalenka lolos ke babak 16 besar Wimbledon 2023.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Lapangan 1 All England Club, London, Inggris, Sabalenka tampil mendominasi sejak awal pertandingan. Dia mampu memberikan tekanan pada Blinkova untuk memimpin dengan skor 2-0.

Variasi serangan bola-bola depan dan menyilang yang diterapkan petenis asal Belarusia itu terus membuat lawannya kerepotan. Alhasil, dia mampu menjauh dengan keunggulan 4-1.

Aryna Sabalenka (Reuters)

Selepas itu, Blinkova mulai bisa memberikan perlawanan sehingga perolehan angka Sabalenka sedikit tersendat. Namun, Sabalenka bisa dengan tenang menjaga ritme permainannya dan akhirnya mampu menutup set pertama dengan kemenangan 6-2.

Pada awal set kedua, Blinkova bermain lebih apik, baik dari segi serangan maupun saat bertahan. Hasilnya, dia bisa mengungguli sang juara Australia Terbuka 2023 dengan skor 2-1.

Halaman:
1 2
