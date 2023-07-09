Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Wimbledon 2023: Carlos Alcaraz Lolos ke 16 Besar Usai Bertarung Nyaris 4 Jam Lawan Nikolas Jarry

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |00:43 WIB
Hasil Wimbledon 2023: Carlos Alcaraz Lolos ke 16 Besar Usai Bertarung Nyaris 4 Jam Lawan Nikolas Jarry
Petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz berhasil mengunci tiket 16 besar Wimbledon 2023 usai menang susah payah atas wakil Cile, Nikolas Jarry pada Sabtu 8 Juli 2023 malam WIB. Alcaraz perlu berjuang selama nyaris empat jam untuk dapat mengatasi perlawanan Jarry di laga 32 besar tersebut.

Tepatnya Alcaraz membutuhkan 3 jam 55 menit untuk bisa menang atas Jarry. Petenis tunggal puyra peringkat satu dunia itu tepatnya menang dengan skor 6-3, 6-7 (6-8), 6-3 dan 7-5.

Jalannya Pertandingan

Bermain di lapangan tengah All England Club, London, Inggris, Alcaraz memulai pertandingan dengan percaya diri. Dia mampu mendapatkan angka pertama dan kemudian unggul 2-1.

Akan tetapi, perlawanan sengit diberikan oleh Jarry hingga bisa menyamakan kedudukan di angka 3-3. Namun, Alcaraz berhasil menemukan sentuhan terbaiknya lagi dan menjauh dengan keunggulan 5-3 sebelum akhirnya menutup set pertama dengan kemenangan 6-3.

Carlos Alcaraz

Pada set kedua, performa bintang asal Spanyol itu menurun drastis. Dia kerepotan meladeni variasi serangan yang dilancarkan oleh lawan sehingga ketinggalan 1-4.

Tak menyerah begitu saja, petenis berusia 20 tahun itu berhasil bangkit dan mengembangkan permainannya untuk membuat skor menjadi imbang 4-4 dan kemudian 6-6. Sayangnya, perjuangan keras yang dilakukannya berakhir dengan sia-sia. Dia kehilangan fokus di poin-poin kritis sehingga kalah dari Jarry dengan skor 6-7 (6-8) di set kedua.

