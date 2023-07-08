Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Belum Bisa Balapan di MotoGP 2023 karena Cedera, Pol Espargaro Bahas Masa Depannya di GASGAS Tech3

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |21:56 WIB
Belum Bisa Balapan di MotoGP 2023 karena Cedera, Pol Espargaro Bahas Masa Depannya di GASGAS Tech3
Pol Espargaro yakin bisa penuhi sisa kontrak di GASGAS Tech3 (Foto: MotoGP)
A
A
A

BELUM bisa balapan di MotoGP 2023 karena cedera, Pol Espargaro bahas masa depannya di GASGAS Tech3. Sang pembalap asal Spanyol berjanji akan berjuang untuk memenuhi kontraknya yang berdurasi dua tahun.

Brad Binder dan Jack Miller tampil brilian untuk tim pabrikan Red Bull pada musim ini. Karena itu, pembalap muda Pedro Acosta diperkirakan akan dipromosikan ke tim satelit untuk MotoGP 2024 mendatang.

Pol Espargaro

Pol Espargaro terancam digusur jika KTM memutuskan untuk mempromosikan Acosta ke kelas tertinggi. Opsi lainnya adalah dengan menyingkirkan rekan setim Espargari di GASGAS, yaitu Augusto Fernandez.

Espargaro sendiri masih belum bisa balapan di MotoGP 2023 sejauh ini karena cedera parah pada seri pembuka di Portugal. Namun, dia terikat kontrak selama dua tahun bersama tim satelit KTM tersebut.

Berbicara soal masa depannya, eks pembalap Repsol Honda mengutarakan keyakinannya untuk bisa memenuhi sisa kontraknya yang masih berlaku hingga akhir 2024. Namun demikian, dirinya juga tidak akan menghalangi jika memang sudah tidak bisa balapan lagi akibat cedera ini.

Halaman:
1 2
