Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ogah Ikuti Jejak Valentino Rossi, Francesco Bagnaia Tak Tertarik Jadi Ikon MotoGP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |05:46 WIB
Ogah Ikuti Jejak Valentino Rossi, Francesco Bagnaia Tak Tertarik Jadi Ikon MotoGP
Valentino Rossi bersama Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

TURIN – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menegaskan bahwa dirinya tak tertarik menjadi ikon MotoGP. Dia ogah melakukan hal itu, meski sang gurunya, Valentino Rossi, diketahui turut menjadi ikon legendaris dari MotoGP.

Tentunya, Bagnaia punya alasan khusus tak tertarik menjadi ikon MotoGP. Dia tak terlalu tertarik dengan ide tersebut karena menurutnya kini zaman telah berubah di ajang MotoGP.

Francesco Bagnaia

Bagi Bagnaia, semua pembalap di MotoGP sekarang bisa menjadi pemenang karena punya motor yang sangat kompetitif satu sama lain. Alhasil, dia merasa tidak ada pembalap yang bisa mendominasi kompetisi.

“Cerita dengan karakter heroik ini tidak menarik bagi saya karena menurut saya setiap orang harus menunjukkan diri mereka apa adanya,” ujar Bagnaia, dilansir dari Speedweek, Sabtu (8/7/2023).

“Bagi saya, hasil di trek menentukan seorang pembalap, bukan bagaimana mereka berperilaku dan peran apa yang cocok untuk mereka,” lanjutnya.

“Segalanya berbeda sekarang daripada di masa Fantastic 4 (Rossi, Lorenzo, Pedrosa dan Stoner, serta kemudian Marquez). Semua pembalap, baik di tim pabrikan atau tim pribadi, memiliki motor yang bisa mereka kendarai di depan,” jelas Bagnaia.

“Di masa lalu, tim satelit memiliki motor yang bahkan tidak mencapai 80% dari level mesin tim pabrikan. Situasinya telah banyak berubah,” tuturnya.

Bagnaia sendiri sejatinya dinilai bisa ikon MotoGP selanjutnya. Sebab, dia berhasil mengukir prestasi manis di MotoGP dalam beberapa musim terakhir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement