Hasil Canada Open 2023: Cuma Butuh 24 Menit, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Singkirkan Ganda India di 16 Besar

CALGARY – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, berhasil lolos ke babak perempatfinal Canada Open 2023. Kepastian itu didapat usai Ahsan/Hendra menang mudah atas ganda India, Krishna Prasad Garaga/Vishnuvardhan Goud Panjala, di babak 16 besar.

Berlaga di Markin MacPhail Centre, Calgary, Kanada, Jumat (7/7/2023) pagi WIB, Ahsan/Hendra tampil tangguh. The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- pun menang 2 gim langsung dengan skor 21-9 dan 21-11 dalam waktu 24 menit saja.

Jalannya Pertandingan

Ahsan/Hendra berhasil memulai laga dengan baik. Mereka membuat ganda putra India tak berkutik karena unggul telak 8-0.

The Daddies pun terus mendominasi jalannya pertandingan. Mereka menyentuh interval gim pertama dengan keunggulan 11-2.

Usai interval, Krishna/Vishnuvardhan tampak berusaha bangkit. Tetapi, mereka tetap kesulitan meladeni permainan ganda putra peringkat 7 dunia itu. Alhasil, Krishna/Vishnuvardhan malah makin tertinggal jauh dengan skor 16-4.

Tak butuh waktu lama, Ahsan/Hendra bisa menyelesaikan laga dengan mudah di gim pertama ini. Mereka menang dengan skor 21-9.

Di gim kedua, Ahsan/Hendra kembali memulai laga dengan apik. Mereka mengambil 4 poin beruntun di awal pertandingan.