Jelang Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Terus Latih Teknik Pukulan demi Hasil Maksimal

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, mengincar hasil yang lebih baik di Korea Open 2023. Jika pada tahun lalu ia hanya bisa menjadi runner-up, maka kali ini dirinya dan Muhammad Rian Ardianto mengincar kemenangan di Korea Open 2023.

Untuk bisa mencapai target tersebut, persiapan yang matang sudah dilakukan Fajar/Rian. Salah satunya adalah meningkatkan fisik dan kekuatan mereka.

Lalu tak lupa Fajar/Rian juga melatih teknik pukulan. Hal itu agar mereka dapat bermain lebih baik dan meraih hasil yang maksimal.

"Korea Open kurang lebih dua minggu lagi. Kurang dari dua minggu semoga persiapan ini kita sudah mempersiapkan dua minggu kurang lebih dari segi fisik dan kekuatan," jelas Fajar di Kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (7/7/2023).

"Sekarang mungkin lebih ke banyak teknik mulai dari besok karena juga sudah mau menjelang keberangkatan, jangan sampai sakit dan dibanyakin tekniknya kalau menjelang keberangkatan," lanjutnya.

Korea Open 2023 sendiri akan dilangsungkan di Yeosu, Korea Selatan, 18-23 Juli 2023. Para atlet akan bertarung untuk memperebutkan poin dan hadiah total USD 420 ribu atau sekitar Rp 6 miliar.