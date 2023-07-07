Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Terus Latih Teknik Pukulan demi Hasil Maksimal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |02:03 WIB
Jelang Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Terus Latih Teknik Pukulan demi Hasil Maksimal
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, mengincar hasil yang lebih baik di Korea Open 2023. Jika pada tahun lalu ia hanya bisa menjadi runner-up, maka kali ini dirinya dan Muhammad Rian Ardianto mengincar kemenangan di Korea Open 2023.

Untuk bisa mencapai target tersebut, persiapan yang matang sudah dilakukan Fajar/Rian. Salah satunya adalah meningkatkan fisik dan kekuatan mereka.

Lalu tak lupa Fajar/Rian juga melatih teknik pukulan. Hal itu agar mereka dapat bermain lebih baik dan meraih hasil yang maksimal.

"Korea Open kurang lebih dua minggu lagi. Kurang dari dua minggu semoga persiapan ini kita sudah mempersiapkan dua minggu kurang lebih dari segi fisik dan kekuatan," jelas Fajar di Kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

"Sekarang mungkin lebih ke banyak teknik mulai dari besok karena juga sudah mau menjelang keberangkatan, jangan sampai sakit dan dibanyakin tekniknya kalau menjelang keberangkatan," lanjutnya.

Korea Open 2023 sendiri akan dilangsungkan di Yeosu, Korea Selatan, 18-23 Juli 2023. Para atlet akan bertarung untuk memperebutkan poin dan hadiah total USD 420 ribu atau sekitar Rp 6 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851574/melihat-momen-pebulu-tangkis-kontroversi-india-satwiksairaj-rankireddy-lakukan-smash-kilat-tercepat-500-km-jam-di-korea-open-2023-lfbJHWJQTO.jpg
Melihat Momen Pebulu Tangkis Kontroversi India Satwiksairaj Rankireddy Lakukan Smash Kilat Tercepat 500 Km/Jam di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851014/coach-aryono-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-fajar-alfian-rian-ardianto-juara-di-korea-open-2023-RrMVxik8gN.jpg
Coach Aryono Temukan Hal Positif dari Kegagalan Fajar Alfian/Rian Ardianto Juara di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851004/reaksi-kocak-fajar-alfian-saat-lihat-rian-ardianto-gagal-kembalikan-pukulan-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-muwWV2qTBu.jpg
Reaksi Kocak Fajar Alfian saat Lihat Rian Ardianto Gagal Kembalikan Pukulan Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850949/reaksi-fajar-alfian-rian-ardianto-usai-gagal-revans-atas-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-Dn6ZuFniEM.jpg
Reaksi Fajar Alfian/Rian Ardianto Usai Gagal Revans atas Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850948/meski-gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-sebut-permainannya-sudah-cukup-baik-dari-turnamen-sebelumnya-QK2Yzo7x9E.jpg
Meski Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sebut Permainannya Sudah Cukup Baik dari Turnamen Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850872/gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-pasang-target-ini-di-japan-open-2023-PW0ESQ9vtw.jpg
Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Pasang Target Ini di Japan Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement