Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Soal Target di Wimbledon 2023, Novak Djokovic: Saya Selalu Coba Juara Tiap Tahun!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |05:24 WIB
Soal Target di Wimbledon 2023, Novak Djokovic: Saya Selalu Coba Juara Tiap Tahun!
Novak Djokovic saat berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Petenis putra nomor dua dunia, Novak Djokovic, membicarakan soal targetnya di pentas Wimbledon 2023. Dia pun menegaskan bahwa gelar juara selalu jadi target utamanya di ajang tersebut.

"Bermain di Wimbledon selalu menjadi mimpi saya sejak kecil dan akhirnya bisa tercapai pada 2011," ujar Djokovic, dikutip dari Express, Selasa (4/7/2023).

Novak Djokovic

"Tiap tahunnya, saya selalu mencoba untuk menjalankan mimpi anak muda dari Serbia itu untuk mencoba memenangi turnamen terbaik di dunia ini," lanjutnya.

Djokovic sendiri berhasil menjaga langkah untuk bertarung memperebutkan gelar juara. pasalnya, dia sukses melaju ke babak kedua Wimbledon 2023.

Petenis asal Serbia itu memastikan diri melaju ke babak kedua usai mengalahkan Pedro Cachin (Argentina) dengan skor 6-3, 6-3, dan 7 (7)-6 (4). Duel antara keduanya terjadi di Center Court, All England Club, London, Senin 3 Juli 2023 malam WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/40/2848827/segini-total-hadiah-yang-didapat-juara-wimbledon-2023-carlos-alcaraz-1YCCAMlhbH.JPG
Segini Total Hadiah yang Didapat Juara Wimbledon 2023 Carlos Alcaraz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/40/2848224/gagal-juara-wimbledon-2023-karena-carlos-alcaraz-novak-djokovic-dia-pemain-lengkap-perpaduan-saya-rafael-nadal-dan-roger-federer-RHbbsB0yPd.jpg
Gagal Juara Wimbledon 2023 karena Carlos Alcaraz, Novak Djokovic: Dia Pemain Lengkap, Perpaduan Saya, Rafael Nadal, dan Roger Federer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847579/juara-wimbledon-2023-usai-menang-atas-novak-djokovic-carlos-alcaraz-senang-bukan-main-kweYIq7dQ9.jpg
Juara Wimbledon 2023 Usai Menang atas Novak Djokovic, Carlos Alcaraz Senang Bukan Main!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847404/hasil-final-wimbledon-2023-kalahkan-novak-djokovic-carlos-alcaraz-sabet-gelar-juara-pHu9j6wvEc.jpg
Hasil Final Wimbledon 2023: Kalahkan Novak Djokovic, Carlos Alcaraz Sabet Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847134/takluk-dari-marketa-vondrousova-di-final-grand-slam-ons-jabeur-sebut-ini-kekalahan-terpahitnya-Tc3avpz2Ig.jpg
Takluk dari Marketa Vondrousova di Final Grand Slam, Ons Jabeur Sebut Ini Kekalahan Terpahitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847116/raih-gelar-grand-slam-pertama-marketa-vondrousova-sebut-ons-jabeur-petenis-yang-menginspirasi-BsGRS2skjz.jpg
Raih Gelar Grand Slam Pertama, Marketa Vondrousova Sebut Ons Jabeur Petenis yang Menginspirasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement