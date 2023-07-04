Soal Target di Wimbledon 2023, Novak Djokovic: Saya Selalu Coba Juara Tiap Tahun!

LONDON – Petenis putra nomor dua dunia, Novak Djokovic, membicarakan soal targetnya di pentas Wimbledon 2023. Dia pun menegaskan bahwa gelar juara selalu jadi target utamanya di ajang tersebut.

"Bermain di Wimbledon selalu menjadi mimpi saya sejak kecil dan akhirnya bisa tercapai pada 2011," ujar Djokovic, dikutip dari Express, Selasa (4/7/2023).

"Tiap tahunnya, saya selalu mencoba untuk menjalankan mimpi anak muda dari Serbia itu untuk mencoba memenangi turnamen terbaik di dunia ini," lanjutnya.

Djokovic sendiri berhasil menjaga langkah untuk bertarung memperebutkan gelar juara. pasalnya, dia sukses melaju ke babak kedua Wimbledon 2023.

Petenis asal Serbia itu memastikan diri melaju ke babak kedua usai mengalahkan Pedro Cachin (Argentina) dengan skor 6-3, 6-3, dan 7 (7)-6 (4). Duel antara keduanya terjadi di Center Court, All England Club, London, Senin 3 Juli 2023 malam WIB.