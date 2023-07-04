Alwi Farhan Jadi Harapan Utama Indonesia di Nomor Beregu dan Perorangan Badminton Asia Junior Championships 2023

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dipastikan menjadi pemain andalan Indonesia di nomor beregu dan perorangan Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2023. Sebab menurut pemaparan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rionny Mainaky, Alwi Farhan memiliki potensi untuk bersinar di dua nomor tersebut.

Tak heran Rionny bahkan sampai menargetkan Alwi Farhan bisa membawa pulang medali emas di nomor peroroangan BAJC 2023 nanti. Di nomor beregu pun Alwi Farhan bak pemimpin yang akan menggendong skuad Indonesia.

Ya, Alwi Farhan menjadi nama pemain putra yang paling mentereng. Pemain berusia 18 tahun itu pun diharapkan bisa menjadi motivator bagi rekan-rekannya karena sudah berpengalaman di level senior dan belum lama ini sukses menjadi runner up di ajang Osaka International Challenge 2023.

“Saya harapkan sih, standar di sini ya, Alwi pernah main di Osaka tampil baik, kondisi dan mentalnya juga baik. Jadi mungkin itu yang bisa berbagi dengan teman-temannya dengan Mutiara (Ayu Puspitasari, tunggal putri) atau lainnya. Saya harapkan mereka punya mental yang baik dan jadi motivator,” kata Rionny dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/7/2023).

Untuk mempertahankan raihan dua medali emas yang didapat pada edisi 2019 lalu, Rionny lagi-lagi berharap pada Alwi. Dia menilai torehan dua medali emas bisa diraih dari sektor tunggal putra dan tunggal putri meski beberapa pemain lainnya dari sektor lain juga punya kualitas apik untuk bisa naik podium pertama.

“Alwi kalau bisa juara karena saya rasa untuk juara di sini bisa menjadi jalan di Kejuaraan Dunia Junior. Mereka diharapkan bisa bermain semaksimal mungkin dan bisa menjadi modal untuk di Kejuaraan Dunia Junior. Jadi saya harapkan beregu bisa kompak dan juara,” sambung Rionny.