Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Yakin Bakal Lebih Baik dari China, Rionny Mainaky Optimis Indonesia Bisa Juara Grup Badminton Asia Junior Championships 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |00:59 WIB
Yakin Bakal Lebih Baik dari China, Rionny Mainaky Optimis Indonesia Bisa Juara Grup Badminton Asia Junior Championships 2023
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rionny Mainaky. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Jelang ajang Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2023, Rionny Mainaky, optimis Indonesia bisa menjadi juara dalam fase grup nomor beregu di turnamen tersebut. Pasalnya menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI itu, skuad Indonesia bisa tampil lebih dari China, lawan terberat di fase grp nanti.

Untuk diketahui, BAJC 2023 tak lama lagi bakal berlangsung di GOR Amonrogo, Yogyakarta. Nomor beregu bakal dipertandingkan pada 7-11 Juli, sedangkan nomor perorangan dihelat pada 12-16 Juli mendatang.

Karena akan dipertandingkan lebih dulu, Rionny saat ini fokus mempersiapkan Tim Beregu Campuran Indonesia, yang diperkuat 16 pemain, lebih dulu. Adapun 16 penggawa tersebut terdiri dari delapan pemain putra dan delapan pemain putri.

Rionny mengatakan bahwa persiapan anak buahnya semua berjalan tanpa hambatan. Mereka sudah siap bertanding baik dari segi teknik, fisik dan mental.

“Kami telah mempersiapkan untuk pertandingan pertama di nomor beregu ini ada delapan atlet (putra dan putri), tunggal putra dua, tunggal putri dua, ganda putra dua, ganda putri dua pasangan dan ganda campuran dua pasangan. Kami telah menjalani latihan sampai sekarang dan atlet-atlet kita sudah sangat serius dan atlet-atlet kita sudah siap bertanding,” kata Rionny dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/7/2023).

Rionny Mainaky

“Untuk persiapan kita sudah maksimal, saya harapkan dua hari ini kondisi mereka baik dan siap bertanding. Saya setiap hari mengontrol persiapan mereka seperti apa, sampai sekarang ini sudah maksimal dari fisik, dari teknik, sudah persiapkan dengan baik,” tambahnya.

Alwi Farhan menjadi nama pemain putra yang paling mentereng. Sementara tujuh pemain lainnya adalah Muhammad Reza Al Fajri, Nikolaus Joaquin, Muhammad Al Farizi, Dexter Farrell, Wahyu Agung Prasetyo, Adrian Pratama dan Jonatan Farrel Gosal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847513/tak-permasalahkan-ketatnya-jadwal-badminton-asia-junior-championships-2023-alwi-farhan-persiapan-untuk-wjc-2023-9pCldzVn5x.jpg
Tak Permasalahkan Ketatnya Jadwal Badminton Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan: Persiapan untuk WJC 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847319/juara-lagi-di-gor-amongraga-mutiara-ayu-merasa-deja-vu-TWav4hTuDQ.jpg
Juara Lagi di GOR Amongraga, Mutiara Ayu Merasa Deja Vu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847338/tak-puas-dengan-predikat-juara-asia-mutiara-ayu-buru-gelar-juara-dunia-junior-b9Jl22mZSE.jpg
Tak Puas dengan Predikat Juara Asia, Mutiara Ayu Buru Gelar Juara Dunia Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847311/hasil-lengkap-final-badminton-asia-junior-championships-2023-wakil-indonesia-mutiara-ayu-jadi-juara-SwaCXjPeJU.jpg
Hasil Lengkap Final Badminton Asia Junior Championships 2023: Wakil Indonesia Mutiara Ayu Jadi Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847295/bikin-sejarah-usai-juarai-badminton-asia-junior-championships-2023-mutiara-ayu-seperti-mimpi-SxIHsUHoJh.jpg
Bikin Sejarah Usai Juarai Badminton Asia Junior Championships 2023, Mutiara Ayu: Seperti Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847270/hasil-final-badminton-asia-junior-championships-2023-gasak-wakil-korea-selatan-mutiara-ayu-juara-tunggal-putri-rFJNq50eWQ.jpg
Hasil Final Badminton Asia Junior Championships 2023: Gasak Wakil Korea Selatan, Mutiara Ayu Juara Tunggal Putri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement