Yakin Bakal Lebih Baik dari China, Rionny Mainaky Optimis Indonesia Bisa Juara Grup Badminton Asia Junior Championships 2023

JAKARTA – Jelang ajang Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2023, Rionny Mainaky, optimis Indonesia bisa menjadi juara dalam fase grup nomor beregu di turnamen tersebut. Pasalnya menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI itu, skuad Indonesia bisa tampil lebih dari China, lawan terberat di fase grp nanti.

Untuk diketahui, BAJC 2023 tak lama lagi bakal berlangsung di GOR Amonrogo, Yogyakarta. Nomor beregu bakal dipertandingkan pada 7-11 Juli, sedangkan nomor perorangan dihelat pada 12-16 Juli mendatang.

Karena akan dipertandingkan lebih dulu, Rionny saat ini fokus mempersiapkan Tim Beregu Campuran Indonesia, yang diperkuat 16 pemain, lebih dulu. Adapun 16 penggawa tersebut terdiri dari delapan pemain putra dan delapan pemain putri.

Rionny mengatakan bahwa persiapan anak buahnya semua berjalan tanpa hambatan. Mereka sudah siap bertanding baik dari segi teknik, fisik dan mental.

“Kami telah mempersiapkan untuk pertandingan pertama di nomor beregu ini ada delapan atlet (putra dan putri), tunggal putra dua, tunggal putri dua, ganda putra dua, ganda putri dua pasangan dan ganda campuran dua pasangan. Kami telah menjalani latihan sampai sekarang dan atlet-atlet kita sudah sangat serius dan atlet-atlet kita sudah siap bertanding,” kata Rionny dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/7/2023).

“Untuk persiapan kita sudah maksimal, saya harapkan dua hari ini kondisi mereka baik dan siap bertanding. Saya setiap hari mengontrol persiapan mereka seperti apa, sampai sekarang ini sudah maksimal dari fisik, dari teknik, sudah persiapkan dengan baik,” tambahnya.

Alwi Farhan menjadi nama pemain putra yang paling mentereng. Sementara tujuh pemain lainnya adalah Muhammad Reza Al Fajri, Nikolaus Joaquin, Muhammad Al Farizi, Dexter Farrell, Wahyu Agung Prasetyo, Adrian Pratama dan Jonatan Farrel Gosal.