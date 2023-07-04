Advertisement
MOTOGP

Kisah Pol Espargaro yang Mentalnya Nyaris Hancur karena Cedera Parah di MotoGP 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |02:05 WIB
Pol Espargaro. (Foto: MotoGP)
Pembalap Tim GasGas Tech3, Pol Espargaro. (Foto: MotoGP)
GRANOLLERS – Pembalap Tim GasGas Tech3, Pol Espargaro, mengakui mentalnya hancur usai mengalami cedera parah di awal MotoGP 2023. Untungnya, ada pihak keluarga, yakni istri dan anak yang selalu mendukungnya, sehingga Espargaro merasa terselamatkan.

Ya, Espargaro menilai bantuan dari istri dan anak perempuannya sangat berpengaruh dalam pemulihan mentalnya. Pembalap kelahiran Granollers itu yakin dirinya tak akan bisa selamat tanpa kehadiran kedua orang terkasihnya tersebut.

“Istri dan anak perempuan saya juga membantu saya, tanpa mereka saya tidak akan selamat. Saya bahkan tidak bisa makan, istri saya membantu saya,” kata Pol Espargaro dikutip dari Speedweek, Selasa (4/7/2023).

“Dan putri saya, misalnya, tidak memberi saya waktu luang. Saya harus membawa mereka ke taman kanak-kanak, menjemput mereka, bermain dengan mereka. Momen-momen ini membantu Anda," tambahnya.

Saat ini, Espargaro terus fokus untuk memulihkan kondisi fisiknya agar bisa comeback setelah liburan musim panas MotoGP 2023 selama lima pekan ini. Jika dinyatakan fit, maka dia bakal menjalani balapan pertamanya musim ini dalam GP Inggris di Sirkuit Silverstone pada 4-6 Agustus 2023 mendatang.

Pol Espargaro

Sebagai pengingat Espargaro mengalami kecelakaan fatal pada sesi Latihan Bebas 2 dalam seri pembuka musim ini di MotoGP Portugal 2023 pada 24 Maret lalu. Akibatnya, dia menderita cedera parah yakni rahangnya patah, paru-parunya terluka, tulang rusuk dan tulang belakangnya juga mengalami masalah serta delapan patah tulang ditemukan secara keseluruhan.

Setelah tiga bulan berlalu, akhirnya kondisi rider asal Spanyol itu semakin membaik dan dia muncul untuk kali pertama di paddock dalam MotoGP Belanda 2023 sebelum liburan musim panas. Dia menceritakan bagaimana dirinya menderita selama cedera di mana dia sempat kesulitan untuk makan dan bahkan tinggi badannya berkurang hingga 1,5 cm akibat patah tulang belakang yang dideritanya.

