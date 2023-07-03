Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Apresiasi Diadakannya Pelatihan Nasional dari PB POBSI, Wasit Indonesia Berharap Bisa Pimpin Pertandingan Biliar Internasional

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:36 WIB
PB POBSI gelar pelatihan wasit nasional. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
JAKARTA - Wasit-wasit biliar Indonesia mengapresiasi diadakannya pelatihan wasit nasional yang diadakan oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI). Dengan adanya pelatihan itu, diharapkan kualitas wasit Tanah Air bisa meningkat hingga dipercaya memimpin pertandingan biliar internasional.

Pelatihan wasit nasional itu dilangsungkan selama empat hari pada 2-5 Juli 2023. Hari ini, Senin (3/7/2023), Ketua Umum (Ketum) PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, secara langsung memberikan dukungan dengan membuka agenda tersebut di iNews Tower, Jakarta Pusat.

"Kami mendukung sekali adanya pelatihan yang dilakukan PB POBSI yang diketuai Hary Tanoesoedibjo. Beberapa tahun ini beliau selalu giat melakukan perkembangan olahraga biliar dan tidak kalah dari negara-negara lain," ujar salah satu peserta, Paul Hendri, kepada MNC Portal Indonesia, Senin (3/7/2023).

Tidak tanggung-tanggung, PB POBSI menghadirkan penguji wasit se-Asia Tenggara asal Malaysia, Iskandar Perwira Putra, dalam acara tersebut. Dia diharapkan bisa memberikan ilmu dan juga pengalaman kepada para pemimpin pertandingan biliar Indonesia.

Pelatihan wasit biliar nasional dilakukan PB POBSI (Aldhi Chandra/MPI)

"Menurut saya ini meningkatkan kualitas wasit nasional. Jadi, dengan adanya penguji dari Malaysia, kita bisa jauh lebih meningkatkan kualitas wasit nasional di Indonesia," tutur peserta lainnya, Cahyono Aji dalam kesempatan yang sama.

Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu program PB POBSI dalam bidang pembinaan dan prestasi. Harapannya ialah bisa memperbaiki standar dan pengetahuan wasit Indonesia dalam mengatur pertandingan biliar.

