HOME SPORTS SPORT LAIN

Ingin Biliar Indonesia Maju, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Minta Para Atlet Tingkatkan Mental dan Kemampuan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |20:33 WIB
Ingin Biliar Indonesia Maju, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Minta Para Atlet Tingkatkan Mental dan Kemampuan
Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo, ingin biliar Indonesia maju dan memiliki prestasi di dunia internasional. Untuk mewujudkan hal itu, bagi Hary Tanoesoedibjo, para atlet harus meningatkan kemampuan yang juga diiringi dengan mental yang kuat.

"Kalau biliar mau maju, atletnya harus ditingkatkan kemampuannya. Tidak hanya teknisnya, tetapi juga mental," tegas Hary Tanoe saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2023).

Menurut Ketum PB POBSI itu, mental merupakan salah satu faktor yang cukup penting, terutama dalam pertandingan internasional. Hary Tanoe melihat bahwa jika mental para pemain terguncang saat pertandingan, performanya pasti tidak akan maksimal.

Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo dukung pelatihan wasit nasional (Aldhi Chandra/MPI)

"Seringkali kalau sudah kejuaraan internasional grogi. Kalau grogi ya tidak bisa tepat sasaran," ucap Hary Tanoe.

"Kemudian pelatih juga nanti kita lihat lagi. Intinya, kalau biliar mau maju mental atletnya harus kuat, teknisnya bagus, pelatihnya bagus, wasitnya bagus," lanjutnya.

Halaman:
1 2
