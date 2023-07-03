Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gelar Pelatihan Wasit Nasional, PB POBSI Yakin Kualitas Wasit Bakal Lebih Baik

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:56 WIB
Gelar Pelatihan Wasit Nasional, PB POBSI Yakin Kualitas Wasit Bakal Lebih Baik
PB POBSI gelar pelatihan wasit nasional. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua II Binpres Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Fadil Nasution menyambut baiknya adanya pelatihan wasit national di dunia biliar. Sebab menurutnya, hal tersebut akan menambah kualitas wasit biliar Indonesia yang tentu akan membuat olahraga tersebut semakin meningkat.

Kegiatan yang menjadi program PB POBSI dalam bidan pembinaan dan prestasi ini dilangsungkan selama empat hari pada 2-5 Juli 2023. Agar acara menjadi lebih baik, PB POBSI menggandeng pihak-pihak yang berpengalaman, yakni wasit internasional asal Malaysia, Iskandar Perwira Putra dan legenda biliar Indonesia, Prof Ananta asal Surabaya.

"Hari ini adalah pembukaan pelatihan wasit nasional yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas wasit berkaitan dengan penyeragaman peraturan internasional yang akan digunakan di Indonesia," jelas Fadil kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin (3/7/2023).

Pelatihan wasit biliar nasional dilakukan PB POBSI (Aldhi Chandra/MPI)

Adapun sebanyak 41 wasit dari sebelas provinsi di Indonesia turut serta dalam pelatihan tersebut yang akan berjalan hingga Rabu (5/7/2023) nanti. Mereka akan mendapatkan pembekalan dari beberapa tokoh, seperti Iskandar yang juga merupakan penguji wasit di kawasan Asia Tenggara.

Fadil percaya bahwa kualitas wasit biliar Indonesia saat ini sudah cukup baik. Ke depannya, dia yakin bahwa mereka masih bisa ke arah yang lebih baik lagi.

