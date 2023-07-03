Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Juara Umum, Jokowi Berikan Bonus Rp320,5 Miliar untuk Atlet ASEAN Para Games 2023

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |09:31 WIB
Indonesia Juara Umum, Jokowi Berikan Bonus Rp320,5 Miliar untuk Atlet ASEAN Para Games 2023
Presiden Jokowi berikan bonus kepada atlet ASEAN Para Games 2023/Foto: Biro Setneg
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memberikan bonus senilai Rp320,5 miliar kepada para atlet ASEAN Para Games 2023 di Istana Negara, pada hari ini, Senin.

"Dan untuk itu pemerintah akan memberikan bonus. Untuk para atlet pelatih dan asisten pelatih. Anggarannya siap Buk menteri? Siap. Karena ini yang harus disiapkan tidak kecil Rp320.500.000.000," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/7/2023).

 Asean Para Games 2023

"Dengan nominal emas Rp525 juta, perak Rp 315 juta, perunggu Rp 157,5 juta," tambahnya.

Jokowi pun berterimakasih kepada para atlet serta pelatih ASEAN Para Games yang telah membuat Indonesia berhasil menjadi juara umum. Dengan perolehan medali 158, emas 148 perak dan 95 perunggu.

 BACA JUGA:

"Terima kasih bangsa, negara dan rakyat sangat bangga dengan bapak ibu saudara sekalian yang yang telah berhasil meraih juara umum di asean paragame 2023. Ini adalah yang ketiga kalinya secara berturut sekali lagi terima kasih," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
