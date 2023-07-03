Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Pebulu Tangkis Top dunia yang Jadi Korban Power Jump Smash Anthony Ginting di Atas 400 Km/Jam, Nomor 1 Selalu Kalah saat Lawan Ginting

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |17:57 WIB
4 Pebulu Tangkis Top dunia yang Jadi Korban Power Jump Smash Anthony Ginting di Atas 400 Km/Jam, Nomor 1 Selalu Kalah saat Lawan Ginting
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

TERDAPAT 4 pebulu tangkis top dunia yang jadi korban power jump smash Anthony Ginting yang memiliki kecepatan di atas 400 km/jam. Lantas siapa saja korbannya?

Sebagai salah satu pebulutangkis tunggal putra terbaik dunia, tidak dapat dipungkiri jika Anthony Sinisuka Ginting memiliki berbagai senjata mematikan termasuk power jump smash.

Dengan ketangkasan dan kekuatan otot lengannya, Ginting mampu melepaskan pukulan smash dengan power yang luar biasa. Dengan begitu, shuttlecock yang dipukulnya dapat melaju dengan sangat kencang hingga mencapai kecepatan lebih dari 400 kph.

Bahkan tidak sedikit pebulutangkis top dunia yang pernah merasakan sendiri betapa kejamnya kecepatan power jump smash Anthony Ginting. Lantas siapa saja mereka? berikut ulasannya.

Berikut 4 Pebulu Tangkis Top dunia yang Jadi Korban Power Jump Smash Anthony Ginting di Atas 400 Km/Jam:

4. Viktor Axelsen

Viktor Axelsen

Tunggal putra peringkat satu dunia, Viktor Axelsen pernah merasakan kecepatan smash Ginting. Bertanding di Indonesia Masters 2022, seorang Axelsen yang memiliki tubuh jangkung dan jangkauan lapangan yang luas dibuat tak berdaya dengan kecepatan smash Ginting

3. Ng Tze Yong

Ng Tze Yong

Pada pertandingan menghadapi Ng Tze Yong di babak quarter final Singapore Open 2022, Ginting mencatatkan rekor smash tercepat dengan kecepatan hingga 417 km/jam. Kala itu, kedua pebulutangkis ini tengah terlibat adu netting. Namun, Ng Tze Yong mendadak melakukan lob bola yang justru disambar dengan power jump smash keras dari Ginting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
