Skuad Garuda Siap Terbang Tinggi di Turnamen BWF Across Continents Tour 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

TIM bulu tangkis top dunia kini tengah mempersiapkan diri menuju turnamen di lintas benua, pada bulan Juli dan Agustus 2023. Rangkaian pertandingan tersebut akan lengkap tersaji di iNews, New Home of Badminton.

Indonesia akan tampil lebih semangat dengan mengantongi prestasi membanggakan yaitu meraih gelar juara dalam Taipei Open 2023 lewat Chico Aura Dwi Wardoyo dari nomor tunggal putra.

Seluruh rangkaian pertandingan BWF Across Continents Tour 2023, dimulai dari Canada Open 2023 Super 500, US Open 2023 Super 300, Korea Open 2023 Super 500, Japan Open 2023 Super 750, Australian Open 2023 Super 500, dan BWF World Championship Copenhagen 2023.

Semyanya lengkap disajikan di iNews dengan menghadirkan keseruan dari aksi hebat para pebulutangkis tangguh dalam turnamen-turnamen terbaik dunia tersebut, pastinya akan memberikan hiburan bagi para peminat bulu tangkis.

Diawali dengan turnamen Canada Open 2023 yang diselenggarakan di Calgary, Kanada pada 07-10 Juli 2023. Canada Open pertama kali digelar pada tahun 1957.

Dalam perjalanannya, terakhir kali wakil Indonesia yang pernah menoreh prestasi di Canada Open adalah 13 tahun lalu saat Taufik Hidayat dari nomor tunggal putra berhasil menjadi juara. Di musim ini, Indonesia hanya akan menurunkan satu wakil saja yaitu Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.