Jelang Canada Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Jalan-Jalan dengan Legenda Bulu Tangkis Indonesia

JELANG Canada Open 2023, ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menyempatkan diri untuk berjumpa legenda bulu tangkis Tanah Air yang tinggal di Kanada. Pebulutangkis legenda yang dimaksud adalah Ardy Bernardus Wiranata.

Untuk yang belum tahu, adalah mantan pemain bulu tangkis Indonesia yang dinilai sebagai salah satu pemain tunggal top dunia pada era 1990-an. Berbagai gelar juara pernah diraih Ardy Wiranata selama masih aktif bermain di sektor tunggal putra.

Terbaik tentu saja saat Ardy sukses membawa pulang medali perak dari ajang Olimpiade Barcelona 1992. Ia pun pernah merebut medali emas di Asian Games 1994 Hiroshima, SEA Games 1991 dan 1995, lalu emas Kejuaraan Asia 1993, dan Kejuaraan Dunia 1991 di Macau.

Ardy Wiranata pun pernah menduduki peringkat satu dunia di sektor tunggal putra. Tak hanya berprestasi di individu, saat bermain tim pun Ardy sukses membawa Indonesia memenangkan Piala Thomas pada 1994 di Jakarta dan 1996 di Hong Kong.

Semua berbagai gelar itu, termasuk ajang-ajang lainnya sudah cukup untuk menyebut Ardy Wiranata sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Kini pun Ardy yang pensiun pada 2000 itu sudah pindah ke Kanada.

Ardy diketahui sudah menjadi Warga Negara Kanada sejak 2014. Ia pun diketahui menjadi pelatih bulu tangkis di Calgary, Kanada.