Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang Canada Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Jalan-Jalan dengan Legenda Bulu Tangkis Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |15:34 WIB
Jelang Canada Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Jalan-Jalan dengan Legenda Bulu Tangkis Indonesia
Momen Ahsan/Hendra jumpa Ardy Wiranata di Kanada. (Foto: Instagram/hendrasansan)
A
A
A

JELANG Canada Open 2023, ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menyempatkan diri untuk berjumpa legenda bulu tangkis Tanah Air yang tinggal di Kanada. Pebulutangkis legenda yang dimaksud adalah Ardy Bernardus Wiranata.

Untuk yang belum tahu, adalah mantan pemain bulu tangkis Indonesia yang dinilai sebagai salah satu pemain tunggal top dunia pada era 1990-an. Berbagai gelar juara pernah diraih Ardy Wiranata selama masih aktif bermain di sektor tunggal putra.

Terbaik tentu saja saat Ardy sukses membawa pulang medali perak dari ajang Olimpiade Barcelona 1992. Ia pun pernah merebut medali emas di Asian Games 1994 Hiroshima, SEA Games 1991 dan 1995, lalu emas Kejuaraan Asia 1993, dan Kejuaraan Dunia 1991 di Macau.

Ardy Wiranata pun pernah menduduki peringkat satu dunia di sektor tunggal putra. Tak hanya berprestasi di individu, saat bermain tim pun Ardy sukses membawa Indonesia memenangkan Piala Thomas pada 1994 di Jakarta dan 1996 di Hong Kong.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bertemu Ardy Wiranata

Semua berbagai gelar itu, termasuk ajang-ajang lainnya sudah cukup untuk menyebut Ardy Wiranata sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Kini pun Ardy yang pensiun pada 2000 itu sudah pindah ke Kanada.

Ardy diketahui sudah menjadi Warga Negara Kanada sejak 2014. Ia pun diketahui menjadi pelatih bulu tangkis di Calgary, Kanada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/40/2844307/berapa-tinggi-badan-davi-silva-pebulu-tangkis-brasil-yang-miliki-tinggi-menjulang-YcBr7vbLNJ.jpg
Berapa Tinggi Badan Davi Silva, Pebulu Tangkis Brasil yang Miliki Tinggi Menjulang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/09/40/2843664/duel-epik-di-final-canada-open-2023-peperangan-sengit-pebulu-tangkis-dunia-dini-hari-nanti-live-di-inews-new-home-of-badminton-R6GKpcb1q6.jpeg
Duel Epik di Final Canada Open 2023: Peperangan Sengit Pebulu Tangkis Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/40/2843302/saksikan-aksi-hebat-di-semifinal-canada-open-2023-kejar-kejaran-prestasi-para-pebulu-tangkis-terbaik-dunia-dini-hari-nanti-live-di-inews-new-home-of-badminton-ZN1QNgAE5I.jpeg
Saksikan Aksi Hebat di Semifinal Canada Open 2023: Kejar-kejaran Prestasi Para Pebulu Tangkis Terbaik Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/40/2843124/hasil-perempatfinal-canada-open-2023-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-tumbang-di-tangan-lee-yang-wang-chi-lin-wakil-indonesia-habis-lh130g485V.jpg
Hasil Perempatfinal Canada Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tumbang di Tangan Lee Yang/Wang Chi-lin, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/40/2842743/jadwal-wakil-indonesia-di-perempatfinal-canada-open-2023-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-ditantang-juara-olimpiade-tokyo-2020-8TGESVU5M0.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Canada Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Ditantang Juara Olimpiade Tokyo 2020!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/40/2842627/cara-mohammad-ahsan-bersalaman-dengan-perempuan-yang-bukan-mahramnya-di-canada-open-2023-jadi-sorotan-C78sFGscU1.jpg
Cara Mohammad Ahsan Bersalaman dengan Perempuan yang Bukan Mahramnya di Canada Open 2023 Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement