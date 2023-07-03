Oma Gill Sebut Viktor Axelsen Sejajar dengan Lin Dan Usai Jadi Juara Eropa 2023, Langsung Minta Maaf karena Lupakan Taufik Hidayat!

KOMENTATOR bulu tangkis kenamaan, Gillian Clark alias Oma Gill, menyebut Viktor Axelsen sejajar dengan Lin Dan usai jadi juara Eropa 2023. Tak lama setelah membuat klaim tersebut, Oma Gill pun langsung minta maaf karena lupakan Taufik Hidayat!

Sebagaimana diketahui, Viktor Axelsen sukses menyabet gelar juara European Games 2023. Gelar tersebut didapat tunggal putra nomor satu dunia asal Denmark itu usai mengalahkan wakil Prancis, Christo Popov, di final dengan skor 16-21, 21-16, 21-11.

Pertandingan tersebut berlangsung di Krakow-Malopolska, Polandia, pada Minggu (2/7/2023). Tambahan titel European Games 2023 ini membuat Viktor Axelsen sukses mempertahankan gelar sekaligus hattrick di Indonesia Open 2023.

Titel gelar gelar European Games 2023 ini terasa sepesial bagi pemain yang dijuluki Alien itu. Sebab, dia memenangkan gelar tersebut untuk pertama kali dalam kariernya, setelah edisi terakhir dimenangkan oleh Anders Antonsen (2019) dan Pablo Abian (2015).

Usai memenangkan gelar juara Eropa 2023 tersebut, Oma Gill mengklaim Viktor Axelsen sebagai tunggal putra terkomplet sepanjang masa setelah Lin Dan. Sebab, Viktor Axelsen dan Lin Dan sama-sama telah memegang gelar Olimpiade, Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Continental Games (European Games/Asian Games), Continental Championships (Badminton Asia/Badminton Europa) secara bersamaan.

"Dalam memenangkan emas di European Games 2023 Viktor Axelsen menjadi satu-satunya pemain tunggal putra kedua (setelah Lin Dan) yang memegang gelar Olimpiade, Kejuaraan Dunia, Kontinental Gim, dan Kejuaraan Kontinental secara bersamaan," tulis Oma Gill di akun Instagram pribadinya, dikutip Senin (3/7/2023).

"Dia (Viktor Axelsen) menjadi pemain bulu tangkis ke-7 dalam sejarah olahraga yang memegang kuartet gelar yang luar biasa ini pada saat yang bersamaan,” tambah Oma Gill.

Lucunya, Oma Gill justru melupakan legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat, yang juga pernah memenangkan empat medali emas dari empat kejuaraan berbeda. Taufik Hidayat meraih emas Olimpiade Athena 2004, Badminton Asia Championships 2004 dan 2005, Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2005, serta Asian Games 2002 dan 2006.